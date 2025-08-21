Trump sugiere a Ucrania «jugar al ataque» en guerra contra Rusia

Donald Trump

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha planteado que Ucrania necesita «jugar al ataque» si quiere tener alguna posibilidad de victoria frente a Rusia, un mensaje que contrasta con la voluntad diplomática que ha llevado al magnate norteamericano a plantear un cara a cara entre los principales líderes políticos de Ucrania y de Rusia, Volodimir Zelenski y Vladimir Putin, respectivamente.

«Es muy difícil, si no imposible, ganar una guerra sin atacar a un país de invasores», ha dicho Trump, que en Truth Social ha comparado el contexto militar de Ucrania con «un gran equipo que tiene una defensa fantástica pero al que no se le permite jugar al ataque». «¡No hay posibilidad de ganar!», ha sentenciado.

El mandatario estadounidense ha señalado que su predecesor, el «incompetente» Joe Biden, «no permitiría que Ucrania respondiese» a los ataques y ha insistido en la tesis de que, si él hubiese estado en la Casa Blanca, «esta guerra nunca habría ocurrido».

Trump ha vaticinado que se avecinan «tiempos interesantes», aunque no ha aludido a las últimas reuniones con Putin y Zelenski ni tampoco a los supuestos esfuerzos en marcha para concretar una cita a tres bandas.

22 Comments
Frank DeJ
Frank DeJ
11 minutos hace

EL PROBLEMA ES QUE UCRANIA NO TIENE CON QUE. Y SI LE DAN CONQUE. ENTONCES NO CHILLES CUANDO LES LLUEVAN LOS SARMATS Y ORESHNIKS AL PAIS QUE LE DE ESAS ARMAS UCRANIA.

Frank DeJ
Frank DeJ
12 minutos hace

EL RPOBLEMA ES QUE UCRANIA NO TIENE CON QUE. Y SI LE DAN CONQUE. ENTONCES NO CHILLES CUANDO LES LLUEVAN LOS SARMATS Y ORESHNIKS.

iCampesino
iCampesino
23 minutos hace

Señor? TRUMP,, LO russo no esta juqando,, lo russo quieren su peninsula y alqo mas que ustedes lo saben,, TRUMP,, ustedes lo saben que putin NO JUEQA,,

🇩🇴 Ivan
🇩🇴 Ivan
32 minutos hace

Jugar al ataque sería complicar aún más las cosas especialmente para Ucrania.
Si quieren atacar que ataquen, pero que ataquen a los soldados rusos en las zonas ocupadas.

Ya Putin ha advertido sobre cualquier acto de terrorismo.

Galleno
Galleno
12 minutos hace
Responder a  🇩🇴 Ivan

Osea que si Ucrania ataca territorio Ruso
es terrorismo…
y cuando es Rusia quien invade y ataca
que es?
usted no tiene argumentos lógicos me parece. que la guerra es la guerra
y recuerda que una acción trae una reacción.

elrastrero
elrastrero
33 minutos hace

Ahí, el Cacoe’muñeca, tiene las mil razones porque, hasta que el ratón Putin no vea los que él hace en Ucrania, en Rusia, no va a parar de atacar. Además, como el pleito entre el Ratón y Ucrania, es disparejo, aventajando el primero, si el segundo no recibe ayuda, como va, Ucrania o el ucraniano, atacar. Esos ataques, del Ratón, aún después de dialogar contigo, no lo cesará porque, con sus continuos ataques, son claros, quieres llegar rapido a…

elrastrero
elrastrero
30 minutos hace
Responder a  elrastrero

… un arreglo y que Zelenski, se le humille cediéndoles o aceptándoles sus exigencias.-

Eduardo Gu
Eduardo Gu
38 minutos hace

O sea, el comediante ucraniano piensa que está actuando en una película de ciencia ficción mientras el Sr. Donald Trump cree que es un juego de Nintendo. Es decir, dos locos.

Galleno
Galleno
8 minutos hace
Responder a  Eduardo Gu

Se te ha olvidado pedirle
a Zelsensky que tire la toalla?
yo pensé que de tanto que defiendes a
Putin no te ibas a referir a tu amo pro_Haitiano Nicolas Maduro.
pero veo que no quieres que lo invadan.
que ironía.

Frank
Frank
42 minutos hace

Antes de ayer amanezco con alegría, ayer algo triste, hoy encajonado y hablando todo lo contrario de lo que he planteado antes de ayer y ayer. Cómo cojones entender a una persona con tanto trastorno de la personalidad

🇩🇴 Ivan
🇩🇴 Ivan
25 minutos hace
Responder a  Frank

🤣🤣🤣🤣

Joe
Joe
49 minutos hace

El manicomio te espera loop

Negron
Negron
36 minutos hace
Responder a  Joe

Jjjjj

Rafael
Rafael
53 minutos hace

The truth is that President Trump is right . Ukraine should attack the Russians without limits. Let’s see what happens

F. Mejia
F. Mejia
33 minutos hace
Responder a  Rafael

Spanish only in this chat. Solo espanol en este lugar. This is not USA. So many grammar and spelling error. Esto no es EUA. Tantos errores gramaticales y de ortografia Cambia de traductor…

Rafael
Rafael
55 minutos hace

True, President Trump is wright

Juan Gzlez
Juan Gzlez
1 hora hace

Muy cierto la guerra se la llevaron a la casa y aún no pueden levantar las alas.
Los invasores tienen toda las de ganar siempre que la guerra no se extienda hasta la capital rusa, para poder negociar de igual a igual, de no ser así los ucranianos tendrán que quedarse con lo que les dejen.

🇩🇴 Ivan
🇩🇴 Ivan
26 minutos hace
Responder a  Juan Gzlez

No pueden sacar a los rusos de Ucrania y usted pide que llegen hasta moscu?
Se le olvidó Kurk?

🤣🤣🤣🤣🤣

Frank DeJ
Frank DeJ
1 hora hace

🇷🇺🐻😎👍 RENDICION INCONDICIONAL DE UKRANIA ES LO QUE HAY Y PUNTO.🇷🇺🐻😎👍

🖕🏾!! FUCK TRUMP!!🖕🏾

forsaken
forsaken
1 hora hace

dE LEON
dE LEON
1 hora hace
Responder a  forsaken

ladron

Martin Jos
Martin Jos
1 hora hace

Si los causan los guerras simpre están distanciados hablando no se que no se cuando jugando con un mundo de tontos Que crean en los palabras de unos elites maniacos

