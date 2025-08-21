Trump sugiere a Ucrania «jugar al ataque» en guerra contra Rusia
WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha planteado que Ucrania necesita «jugar al ataque» si quiere tener alguna posibilidad de victoria frente a Rusia, un mensaje que contrasta con la voluntad diplomática que ha llevado al magnate norteamericano a plantear un cara a cara entre los principales líderes políticos de Ucrania y de Rusia, Volodimir Zelenski y Vladimir Putin, respectivamente.
«Es muy difícil, si no imposible, ganar una guerra sin atacar a un país de invasores», ha dicho Trump, que en Truth Social ha comparado el contexto militar de Ucrania con «un gran equipo que tiene una defensa fantástica pero al que no se le permite jugar al ataque». «¡No hay posibilidad de ganar!», ha sentenciado.
El mandatario estadounidense ha señalado que su predecesor, el «incompetente» Joe Biden, «no permitiría que Ucrania respondiese» a los ataques y ha insistido en la tesis de que, si él hubiese estado en la Casa Blanca, «esta guerra nunca habría ocurrido».
Trump ha vaticinado que se avecinan «tiempos interesantes», aunque no ha aludido a las últimas reuniones con Putin y Zelenski ni tampoco a los supuestos esfuerzos en marcha para concretar una cita a tres bandas.
