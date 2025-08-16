Trump se reunirá el lunes con Zelenski tras cumbre con Putin

KIEV.- El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, anunció que ha aceptado una invitación de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, para hablar el lunes en Washington de todos los «detalles» relativos al conflicto, tras la cumbre celebrada este viernes en Alaska.

Será la primera visita a la Casa Blanca del mandatario ucraniano desde el fallido encuentro de finales de febrero, cuando mantuvo una tensa discusión con Trump en pleno Despacho Oval. En esta ocasión llega con la sombra de la ruptura del aislamiento diplomático de Putin.

Trump y Zelenski ya han hablado por teléfono tras la reunión de Alaska –«una larga y sustancial convesación», en palabras del mandatario ucraniano–. Zelenski ha explicado en redes sociales que primero mantuvieron una conversación privada, de una hora de duración, a la que luego se sumaron otros líderes europeos.

TRUMP INFORMA A LÍDERES EUROPEOS

Trump habló esté sábado en la madrugada por teléfono con Zelenski y otros líderes europeos a los cuales informó de la reunión en Alaska.

La llamada duró más de una hora. En ella también participaron líderes con los que Trump ya había hablado el miércoles, en una reunión telemática previa al cara a cara que finalmente ha tenido lugar en Anchorage y que ha concluido sin acuerdos.

Al margen de los jefes de Estado y de Gobierno de países como Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Polonia y Finlandia, a este segundo contacto se han sumado el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, según una portavoz comunitaria.

Por parte estadounidense, además de Trump, han estado presentes el secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado especial Steve Witkoff, que ya se había visto en persona con Putin antes de la cita del viernes en Anchorage, Alaska.

Tras la conversación con Trump, se ha producido una segunda llamada limitada ya al ámbito europeo y a la que se han conectado el francés Emmanuel Macron, el alemán Friedrich Merz, el británico Keir Starmer, el polaco Donald Tusk y el finlandés Alexander Stubb, así como Rutte y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en representación de la OTAN y la UE, respectivamente.