Trump: este loco hace falta en estos momentos

EL AUTOR es artista plástico dominicano residente en West Palm Beach.

Si alguien pensaba que los gringos eran «otra cosa», se equivocó. La decencia y la «etiqueta» son «normas» aplicadas fuera de la casa, pero en la intimidad surgen las fieras…

Las apariencias, sinónimo de hipocresía, son «detalles» que la sociedad prefiere mantener a raya, ya que podrían desatar los demonios si no se mantienen.

Mr. Trump no solo ha demostrado que desde «las alturas», es decir, aquel lugar donde se reúne «la crema» de todos los países, también existen «los tigres» y piratas dispuestos a romper con «tales desaciertos»… Hay «un disidente» de «hablar claro».

En otras palabras, Trump es un tipo normal, como usted o yo y todos los demás. Ambicioso, egotista, presumido, canalla y todas las mierdas que cargamos. Usted dirá ¡No! ¡Yo no soy así! Pero «algo» de ello tendrá por algún lado… Basta con que sea humano para «cargar» desatinos.

La primera vez que lo escuché proponerse para presidente, hace muchos años, pensé lo mismo que ahora piensan los que no votaron por él; el tipo es un loco desquiciado, arrogante, entre otras cosas nada agradables e incluso le dediqué un escrito acabándolo.

Hace unos días voté por él. Lo impensable se hizo realidad, esperando que «otra realidad» se haga presente. El mundo anda cuesta arriba en un desorden «desquiciante», donde parece que todos los líderes perdieron la razón y estamos a punto de caer en un desmadre de consecuencias devastadoras para todos.

Este loco hace falta en estos momentos. Hace falta «su nobleza» de decir las cosas como las pensamos sin atrevernos a decirlas. Un tipo claro que «vea» hacia donde vamos y con el poder de impedirlo. Lamentablemente, queríamos «un tipo decente». ¡Pero no apareció!

Queríamos un Kennedy, un Mándela, un Martin Luther King, pero no lo tenemos. Solo tenemos a «este loco» y el mundo necesita «al que sea» que salve nuestra especie, porque hemos alcanzado el conocimiento para destruirnos.

Nadie quería a «un tipo» que lleva 34 felonías, 6 bancarrotas, 2 casos pendientes de sentencia, exconvicto, entre muchas otras cosas de las que se le acusan. En otras palabras, nosotros no somos santos, pero «este tipo» se las trae.

Cuando terminó su puesto de presidente, hace cuatro años (2020), hicieron de todo para llevarlo a la cárcel buscando, precisamente, que no volviera a la presidencia como ocurrirá en enero del 2025.

Como no consiguieron su objetivo, intentaron matarlo, fracasando de nuevo.

¿Por qué es Donald Trump un obstáculo y para quienes? Siempre he planteado de «la corporación» o secta que rige al mundo, un grupo cerrado de pocos individuos que manipulan los acontecimientos mundiales; entiéndase guerras, gobiernos, economía, alimentación, etc., etc., etc.

Si bien es cierto que ya Trump fue presidente y «los conoce», al parecer su ego y alta estima de la que goza le hace «creerse» hacerse «el líder» de la misma, cosa que «los otros» no están dispuestos a aceptar.

Para ellos, Trump es un niño malcriado y difícil «de controlar». Es por eso que lo sacaron en su intento de reelegirse, lo desacreditaron todo lo que pudieron, y como último recurso… intentaron matarlo.

Trump lo sabe, y jura que «pondrá orden en el desorden»; la corporación sabe que sus recursos están en juego por una posible «venganza» de Trump; es por eso que temo que harán todo lo posible por «quitarlo del medio» y esta vez para siempre…

La corporación no tiene corazón, destruye ciudades, elimina millones con tal de mantener el control de sus riquezas. Trump ha participado en el juego de la misma y no es un santo, digamos que es el ángel Lucifer, que se rebeló a Dios…

El mundo «goza» de «un orden» ya establecido y aceptado por todos. Los BRICS son «un intento» por romper esa hegemonía de la corporación y hacer «otra» solo que con rostros y protagonistas identificables y no «esas sombras» que ocultan a los otros.

Vote por Trump porque, a pesar de sus desaciertos y debilidades humanas, está demostrando ser «un tipo normal» ante los abusos cometidos por «un grupito» de tipos anormales. Capaces de meterle a usted y a los demás que la verdad es una mentira.

De todas maneras, y si a usted le gusta el mundo desdichado e injusto que tenemos hoy, en cuatro años tendrá la oportunidad de ver a «otro tipo normal» retomar el desastre que espero Trump logre detener antes que nos vayamos todos a la mierda de una tercera guerra mundial. ¡Salud! ¡Mínimo Trumpero!

