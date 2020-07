Trump: EE.UU. «está bien» en el desarrollo de vacuna contra COVID-19

Donald Trump

WASHINGTON.- El presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos está «bien» en el desarrollo de una vacuna contra el coronavirus cuando un laboratorio de Morrisville, Carolina del Norte, comenzó a fabricar una posible vacuna, el lunes.

Trump visitó las instalaciones del Fujifilm Diosynth Biotechnologies’ Innovation Center en las afueras de Raleigh, que comenzarán a producir un lote para ser utilizado en un ensayo clínico de hasta 30,000 sujetos de prueba este otoño. El coronavirus causa la COVID-19.

Fujifilm Diosynth está fabricando la vacuna para Novavax, una compañía en Gaithersburg, Maryland, que desarrolló la vacuna. Se le otorgaron $ 1.6 mil millones del gobierno federal como parte de un esfuerzo para acelerar el desarrollo de la vacuna contra el coronavirus.

El mandatario recordó también que la vacuna de Moderna Inc, en Florida, contra la COVID-19, ya entró en su fase final de estudios antes de ser aprobada.

“Me enorgullece anunciar que esta mañana, la vacuna Moderna ya ha entrado oficialmente en la fase 3”, dijo.

Trump señaló que sería probable la entrada a la fase 3, en pocos días, de otra vacuna contra el coronavirus, bajo la Operación Warp Speed.

Mientras Trump estaba en Carolina del Norte, el vicepresidente Mike Pence estuvo en Miami, donde los ensayos clínicos para la vacuna desarrollada conjuntamente por los Institutos Nacionales de Salud y la Moderna comenzaron el lunes.

«Es un día histórico, un día en que comenzamos a trabajar en serio en una vacuna», dijo Pence.

Estados Unidos tiene el mayor número de infecciones por el nuevo coronavirus, con más de 4 millones de casos y 143.000 muertes, según la Universidad Johns Hopkins.

«El número de casos de coronavirus a nivel mundial básicamente se ha duplicado en las últimas seis semanas. Más de 16 millones de casos del virus han sido reportados a la OMS, incluyendo más de 640.000 muertes.

Trump dijo que con la Operación Warp Speed se está impulsando además, “una movilización industrial colosal hacia la entrega rápida de seguros”.

Hasta el momento, anunció Trump “Estados Unidos ha realizado más de 52 millones de pruebas”, que asegura es mayor a las entregadas en “en toda Europa.

Casos emergentes en América

El presidente informó también que EE.UU. se mantiene “monitoreando de cerca” el creciente aumento de casos en América Latina, sin precisar más detalles.

Trump criticó que Estados Unidos reporte cada caso comprobado de infección del virus, lo que no sucede en otras partes del mundo.

“Reportamos nuestros casos, la mayoría del mundo no. O no hacen pruebas, por lo tanto, tienen muy pocos casos, a pesar de que las personas están enfermas, o simplemente no se reportan», aseveró.

La Casa Blanca se basa en el desarrollo de una vacuna exitosa para superar las críticas de que los esfuerzos de Trump para combatir el coronavirus han fracasado en gran medida.

Pero algunos expertos en salud dicen que a veces puede tomar años para que se desarrolle con éxito una vacuna segura y efectiva contra una enfermedad.