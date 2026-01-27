Trump: discípulo perfecto de Sun Tzu

José Lois Malkun

El presidente Trump debe haber leído el Arte de Guerra de Sun Tzu más de una docena de veces. Aplica la misma estrategia y los mismos métodos y parece que le están dando resultados. El mercado responde positivamente. ¿Hasta cuándo?

Veamos la similitudes:

“La mejor victoria es la que se logra sin combatir”. La diplomacia, la disuasión, la negociación y la superioridad psicológica suelen ser más eficaces que la confrontación directa. Trump lo usa para conquistar Groenlandia.

“Elegir bien el campo de batalla”. En la guerra, usar la sorpresa para atacar (Irán, Venezuela).

“La información y el engaño son armas estratégicas”: Reformar, presionar o neutralizar al adversario es preferible a destruirlo. El objetivo no siempre es ejecutar la amenaza, sino dislocar al adversario, engañarlo y forzar concesiones. Trump lo hace con todos los que no se someten a sus reglas (China).

“La economía de recursos”: La eficiencia es superior a la fuerza, bruta. Gastar menos y obtener más es la base de toda estrategia económica exitosa. Aplicable a reducción del gasto federal, aranceles universales, incentivos fiscales a inversión privada y gestión institucional. Parte esencial de la política interna de Trump.

“Velocidad y sorpresa → Decisiones abruptas”. Anuncios inesperados, cambios rápido de posición y ataques sorpresas cuando hay riesgos de seguridad. Genera ventaja táctica inicial (adueñarse del Petróleo venezolano, destruir armas nucleares iranies, combatir la piratería en el cuerno de Africa y atacar lanchas con posibles cargamentos de drogas en el Caribe).

“Evitar guerras largas → Conflictos cortos”. Presión intensa, unilateralismo. Trump Busca acuerdos rápidos bajo máxima presión (Ucrania, Gaza). Desprecia procesos multilaterales, abandona organismos internacionales y quiere volarse a la ONU por incompetente. Pretende formar un “Consejo de Paz” con lideres mundiales que él mismo presidiría.

“La moral y el liderazgo → Movilización interna”. Consolidar una base política y leal y marginar al enemigo interno. Trump Refuerza la narrativa de “América Primero”. Consolida su poder con deportaciones masivas, demandas, amenazas y persecuciones contra sus enemigos internos (prensa, universidades y ONG).

“Conócete a ti mismo y conoce a tu enemigo”. Parte del diagnóstico de que EE. UU. tiene ventajas estructurales (mercado, dólar, sistema financiero) y usa ese poder como palanca negociadora explotando la debilidad del enemigo. La amenaza o bloqueo al mercado estadounidense es un arma letal (Cuba, Rusia, y decenas de países).

“La paciencia es fundamental y cuando la victoria está asegurada, no provoques a tus aliados”. En lo único donde Trump se aparta de Sun Tzu, es en la falta de paciencia y en personalizar los conflictos con aliados, donde se excede en la provocación, (Canadá, Colombia, México, Brasil, la India y la Unión Europea).

Esto último, debilita la estrategia de Trump y lo exaspera, generando muchos problemas geopolíticos. Mientras tanto, Canadá hace acuerdo con China; México continúa apoyando a Cuba; Colombia se rebela y se acerca a Rusia; la Unión Europea firma acuerdos con Mercosur y; el BRICS se fortalece, con viejos aliados como Brasil, La India y Sudáfrica, unidos estrechamente a China y Rusia.

jpm-am

Compártelo en tus redes:

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.