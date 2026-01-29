Trump da luz verde al cable eléctrico submarino RD-PR

SANTO DOMINGO.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, concedió el permiso presidencial para el desarrollo de un cable eléctrico submarino entre Puerto Rico y República Dominicana.

Una nota publicada en el portal El Nuevo Día, de Puerto Rico, destaca que anuncio oficial del proyecto energético transfronterizo está previsto para el 17 de febrero.

El presidente Luis Abinader adelantó públicamente la aprobación del gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, el presidente de Caribbean Transmission Development Company (CTDC), Rafael Vélez Domínguez, indicó que la empresa aún no ha recibido una notificación formal del Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE, por sus siglas en inglés).

Explicó que el proceso federal se encuentra en su fase final, tras haberse emitido las comunicaciones de “no objeción” por parte de los departamentos de Estado y Defensa, pasos indispensables para la autorización del proyecto, y que solo resta la emisión oficial del permiso presidencial.

De acuerdo con la información, el anuncio público del proyecto se realizaría en la República Dominicana, en un acto al que asistirá la gobernadora de Puerto Rico Jenniffer González y representantes del Gobierno de Estados Unidos. No obstante, en el portal del DOE la solicitud de CTDC aún figura como pendiente de determinación.

Una vez completado el proceso federal, la empresa procederá a la adquisición de los equipos para la construcción del cable, el cual tendrá la capacidad de transmitir hasta 700 megavatios de energía en ambas direcciones.

En la República Dominicana, el sistema estaría conectado a una nueva planta de gas natural, desarrollada por CTDC exclusivamente para el proyecto, mientras que en Puerto Rico se integraría al sistema eléctrico mediante la subestación de Mayagüez.

El proyecto contempla, además, la firma de acuerdos de compraventa de energía con la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, así como contratos de suministro de combustible en territorio dominicano.

De manera paralela, se gestionarán permisos regulatorios y ambientales en ambos países, incluyendo la aprobación del Negociado de Energía en Puerto Rico.

CTDC ha establecido como meta energizar el cable en enero de 2031. Inicialmente, el sistema supliría parte de la demanda energética de Puerto Rico, aunque a largo plazo permitiría exportar excedentes de energía solar desde la isla hacia la República Dominicana.

El costo estimado del proyecto asciende a US$2,500 millones, por lo que la empresa mantiene conversaciones con entidades financieras locales e internacionales para estructurar el financiamiento.

jt-am