Trump anuncia que prohibirá la red social TikTok en Estados Unidos

WASDHINGTON.- El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que prohibirá la red social de propiedad china TikTok en Estados Unidos, ante la preocupación por la posibilidad de que esa plataforma sea utilizada por Pekín para espiar. El anuncio constituye un nuevo paso en la escalada de hostilidades de la Administración republicana hacia el sector tecnológico chino.

“En lo que respecta a TikTok, lo vamos a prohibir en Estados Unidos”, dijo Trump en declaraciones a los periodistas en el avión presidencial Air Force One. El presidente agregó que podría tomar la medida este mismo sábado recurriendo al poder económico de emergencia o a través de una orden ejecutiva, mecanismo que le permitiría excluir amenazas en la Red a la seguridad nacional de Estados Unidos.

TikTok es una aplicación de vídeos muy popular entre los jóvenes, cuya casa matriz es ByteDance, con sede en China, y tiene alrededor de 1.000 millones de usuarios en todo el mundo. La aplicación ha sido descargada 165 millones de veces en Estados Unidos. El diario The Wall Street Journal y la agencia Bloomberg adelantaron que Trump estaba planeando anunciar una decisión para ordenar a ByteDance la venta de su operación en Estados Unidos, al estimar que el servicio podía ser usado por los servicios secretos chinos. ByteDance estaría dispuesta a vender sus acciones en EE UU como reacción al veto de Trump, según ha comentado este sábado a The New York Times una fuente relacionada con el proceso.

Fuentes citadas por The Washington Post aseguran que Microsoft está negociando para comprarlo, por un precio que podría alcanzar varias decenas de miles de millones de dólares. La adquisición por parte de Microsoft, de producirse, colocaría súbitamente a la compañía estadounidense en la vanguardia de las tecnológicas, y cambiaría sustancialmente el mapa de las redes sociales en Estados Unidos. Esta misma semana, en su testimonio en el Congreso junto a los jefes de Google, Apple y Amazon, audiencia en la que no estuvo presente Microsoft, el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, se refirió a TikTok como su rival. El viernes, en el Air Force One, el presidente dejó claro que no es partidario de un acuerdo que permita a una compañía estadounidense comprar la operación de TikTok en el país norteamericano.

Miembros de la Administración y congresistas han expresado su preocupación por el hecho de que el Gobierno chino tenga acceso a datos personales de millones de ciudadanos estadounidenses, que la red social sea utilizada por Pekín con fines de espionaje. El propio secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo en julio que Estados Unidos “ciertamente” estaba “contemplando” prohibir TikTok. El Pentágono ya recomendó en diciembre que los miembros del Ejército no emplearan la aplicación.

TikTok ha negado cualquier vínculo con el Gobierno de Pekín. La compañía ha prometido esta semana un alto nivel de transparencia, mostrándose abierta a permitir incluso revisiones de sus algoritmos. “No somos políticos, no aceptamos publicidad política y no tenemos una agenda política; nuestro único objetivo es seguir siendo una plataforma dinámica para que todos la disfruten. TikTok se ha convertido en el último objetivo, pero no somos el enemigo”, dijo el máximo responsable de la red social, Kevin Mayer, en una publicación esta semana. Hilary McQuaide, portavoz de la compañía, declinó hacer comentarios sobre el anuncio de Trump pero expresó su “confianza en el éxito a largo plazo de TikTok”.

El pasado mes de junio, TikTok saltó a los titulares de prensa después de que cientos de usuarios de la red social, así como adolescentes aficionados al género musical K-pop, se atribuyeran el haber saboteado un mitin del presidente Trump en Tulsa (Oklahoma), movilizando a sus usuarios para registrarse como asistentes del evento para hacer creer a los organizadores que la asistencia iba a ser mucho mayor. El mitin tuvo una convocatoria mucho más modesta de la que esperaba la campaña del presidente.

