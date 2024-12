Trump amenaza salirse de OTAN: «Se están aprovechando de EU»

Donal Trump

WASHINGTON.- El presidente electo Donal Trump volvió a amenazar con retirar a EEUU de la OTAN si el resto de aliados no gastan más en defensa.

En una entrevista concedida a ‘NBC’, Trump afirmó que la OTAN está «aprovechándose de Estados Unidos».

El expresidente repitió sus críticas habituales hacia la Alianza militar, declarando que «deben pagar sus cuentas» y que no dudaría en considerar la salida de Estados Unidos de la organización si los países aliados no tratan a su nación «de manera justa».

«En primer lugar, nos están explotando en el comercio. Las naciones europeas no compran nuestros automóviles, no compran nuestros alimentos, no compran nada. Es una vergüenza. Y, además, nosotros los protegemos. Es un doble golpe», comentó Trump.

Según el exmandatario, su postura firme como presidente llevó a los países miembros a incrementar significativamente su aportación financiera a la Alianza. «Logré que pusieran cientos de miles de millones de dólares en la OTAN, simplemente con mi actitud dura. Les dije: ‘No voy a defenderlos si no pagan’, y empezaron a pagar. Esto sumó más de 600 mil millones de dólares. Es algo grande. De lo contrario, no tendrían dinero para luchar», afirmó.

CRITICAS CONTINUAS A LA OTAN

Trump ha sido un crítico constante de la OTAN. En 2019, ‘The New York Times’ reportó que el entonces presidente expresó en varias ocasiones su intención de retirar a Estados Unidos de la Alianza.

Durante la campaña presidencial, Trump generó polémica al sugerir que no acudiría rápidamente en ayuda de los países de la OTAN que no cumplieran con sus compromisos financieros, incluso alentando a Rusia a «hacer con ellos lo que quisieran».

Aunque no se espera que Trump, a su llegada nuevamente a la Casa Blanca, tome medidas inmediatas para abandonar la OTAN, los líderes europeos se preparan para posibles exigencias en cuanto al porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) que los países deben destinar a la organización militar.

POSIBLES RECORTES DE AYUDA A UCRANIA

En la misma entrevista, Trump fue cuestionado sobre el respaldo militar de Estados Unidos a Ucrania, país que ha sido el principal beneficiario de ayuda estadounidense en su guerra defensiva contra Rusia desde el inicio del conflicto en febrero de 2022. Ante la posibilidad de recortar dicho apoyo, Trump respondió: «Es posible. Sí, probablemente, con toda seguridad».

La postura de Trump ha generado preocupación entre los aliados de Ucrania, ya que Estados Unidos ha sido un pilar clave en el suministro de armas y asistencia financiera para resistir la invasión rusa.

La entrevista refuerza la percepción de que, en caso de un segundo mandato, Trump podría adoptar una política exterior más aislacionista, con implicaciones significativas tanto para la OTAN como para el conflicto en Ucrania.