Trump amenaza a Canadá con un arancel adicional del 50%

Donald Trump

WASHINGTON 30 Ene.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado este jueves con un arancel adicional del 50% a «todas» las aeronaves fabricadas en Canadá, alegando que el país vecino se ha negado a certificar una serie de modelos de aviones de la compañía Gulfstream, con sede en el estado de Georgia.

«Si, por cualquier motivo, esta situación no se corrige de inmediato, voy a imponer a Canadá un arancel del 50% sobre todas y cada una de las aeronaves vendidas en Estados Unidos», ha señalado en Truth Social, donde ha anunciado asimismo la retirada de la certificación a «todas las aeronaves» de fabricación canadiense, incluidos los ‘Bombardier Global Express’.

El inquilino de la Casa Blanca ha justificado ambas medidas porque asegurando que el Ejecutivo de Mark Carney «se ha negado de forma injusta, ilegal y firme a certificar los aviones Gulfstream 500, 600, 700 y 800, uno de los aviones más grandes y tecnológicamente avanzados jamás fabricados».

En este sentido, ha denunciado que «Canadá está prohibiendo efectivamente la venta de productos Gulfstream» en su territorio y ha asegurado que mantendrá ambas decisiones «hasta que Gulfstream, una gran empresa estadounidense, obtenga la certificación completa, como debería haber ocurrido hace muchos años».

El mandatario amenazó hace menos de una semana con imponer aranceles del 100% a las importaciones canadienses si terminan fructificando sus negociaciones comerciales con China en un nuevo indicio de la crisis diplomática entre Ottawa y Washington.

of-am