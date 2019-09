Triunfo de Gonzalo confirmaría a Danilo como un gran estratega político

EL AUTOR es economista y comunicador. Reside en Santo Domingo.

Cuando el pasado 22 de julio pasado el presidente Danilo Medina se dirigió al país y anunció que no optaría por una nueva reelección, todo apuntaba que el candidato presidencial del PLD lo sería el doctor Leonel Fernández.

Leonel parecía inderrotable. Si en ese momento a alguien se le ocurría decir que Gonzalo Castillo, el sencillo Ministro de Obras Públicas de Danilo, podía derrotar a Leonel, lo menos que le dirían es que estaba loco. Y podían tener razón, pues en ese momento Gonzalo ni siquiera era un precandidato.

Pero hoy todo es diferente. Gonzalo fue seleccionado como el candidato unificador del danilismo y en menos de un mes se ha convertido en un verdadero fenómeno politico y electoral. En la mayoría de las encuestas tiene una constante de crecimiento y ahora mismo todo apunta a que puede derrotar a Leonel el próximo 6 de octubre. Y si lo logra, tanto él como candidato, y Danilo como estratega, estarán haciendo historia.

Danilo, el gran estratega

Danilo Medina ha demostrado que es uno de los mejores estrategas politicos y electorales de la política dominicana. Y su especialidad ha sido trabajar a un candidato que viene de abajo, sin perspectivas de ganar, y hacerlo que derrote a los que tienen la imagen de invencibles.

Si Danilo logra que Gonzalo derrote a Leonel, como se ya se vislumbra, sería la tercera ocasión que alcanza una proeza como esa.

La primera fue en la elecciones de 1996, siendo jefe de campaña del candidato Leonel Fernández. El PLD era un partido que había obtenido un 13% en las elecciones anteriores, y se enfrentaba a un gran líder político, el doctor Peña Gómez, quien se veía como una opción invencible. Danilo renunció de la presidencia de la Cámara de Diputados para dirigir la campaña de Leonel. El resultado de su trabajo y su visión fue que Leonel le ganó a Peña Gómez en la segunda vuelta y llegó a ser presidente.

La segunda ocasión fue en el año 2001, cuando logró que Reinado Pared le ganará la secretaria general del PLD a Alejandrina Germán, que era la candidata del leonelismo y parecía inderrotable. Me comentó Miriam Cabral, uno de los cuadros políticos más importantes del danilismo, que la candidatura de Reinaldo fue lanzada un mes antes, cuando nadie pensaba que Alejandrina podía perder. El danilismo y Danilo apoyaron a Reinaldo, y derrotaron a Alejandrina y al leonelismo.

Un precedente histórico

Si Danilo logra el propósito de darle el triunfo a Gonzalo, estaría sentando un precedente historico, ya que sería el primer presidente de la historia política moderna que logra la hazaña de que un delfín suyo, gane la la candidatura presidencial de su partido en un convención interna.

Dos presidentes anteriores intentaron lograr esa hazaña, pero no lograron. Antonio Guzmán, siendo presidente, intentó imponer como candidato del PRD a Jacobo Majluta para las elecciones de 1982. Pero Jorge Blanco los derrotó a ambos. Para las siguientes elecciones, las de 1990, fue Jorge Blanco que, siendo presidente, intentó imponer a Peña Gómez como candidato del PRD. Pero, por esas ironías de la historia, no lo logró y quien los venció fue, precisamente, Jacobo Majluta.

En esta oportunidad, además de ser el líder, guía y estratega de la mayor fuerza política y orgánica del PLD y del país, Danilo tiene otro elemento que es muy favorable para salir airoso y hacer ganar a Gonzalo: Ha realizado un excelente gobierno y tiene un gran respado de la población. Cuando Guzmán y Jorge Blanco lo intentaron, sus gobiernos estaban en una situación muy crítica en términos de apoyo popular y social.

Danilo es un tabajador incansable, un lider que está cerca de la gente, un estarega que sabe manejar como nadie la carpintería de los procesos electorales. Por eso, su meta no es traspasar su liderazgo a Gonzalo. No. El liderazgo de Danilo no está en juego en este proceso.

Lo que Danilo está buscando es que los militantes del PLD y los votantes en general, entiendan que Gonzalo es la garantía de la continuidad de su buena gestión gubernamental. En sintesis: Que se vote por la continuidad de Danilo a través de Gonzalo. Y de acuerdo a como ha subido Gonzalo en las encuestas y en el respaldo pueblo, lo está logrando.

Gonzalo, fenómeno político y electoral

Con el sólido y decidido apoyo del danilismo y del propio Danilo, es un hecho incuestionable que Gonzalo se ha convertido en un fenómeno políico y electoral. Siendo un desconocido como aspirante presidencial hasta hace solo mes, hoy día está compitiendo de tú a tú con el doctor Leonel Fernández, un líder que ha sido tres veces presidente y que por demás, es el presidente del PLD.

Si Gonzalo gana la convención y se convierte en el candidato del PLD, estaría sembrando varios precedentes históricos:

1ero.- Sería el dirigente político que en menos de un mes, gana la candidatura presidencial de su partido, venciendo a 6 dirigentes y lideres de su organización, los cuales presentaban un historial de más presencia, experiencia y protagonismo político.

2do.- Un candidato que en menos de un mes alcanza la dimensión de un fenómeno politico y electoral, y cambia totalmente el panorama que parecía estar de un solo lado por un gran porcentaje.

3ero.- Un candidato prácticamente desconocido que, en solo un mes, le gana la candidatura a un lider politico con presencia nacional e internacional, que ha sido tres veces presidente y que tiene gran preparación y respaldo.

Y si como candidato del PLD, Gonzalo gana también la presidencia de la República en las elecciones de mayo del 2020, como todo parece indicar, estaría estableciendo los records siguientes:

1ero.-Sería un candidato que siendo prácticamente un desconocido nueve meses antes de las elecciones, y sin haber sido aspirante a ninguna posición electiva antes, logra la ganar la presidencia.

2do.- Sería parte del cerrado círculo de presidentes dominicanos que han ganado en su primera participación como candidato.

3ero.- Sería el primer Ministro de Obras Públicas, que sin ser ingeniero, se postula a la presidencia y la gana.

En conclusión: Si Gonzalo gana la convención del próximo 6 de octubre, y luego laa elecciones del próximo año, él y su mentor y líder político, Danilo Medina, estarían construyendo una nueva historia en la política dominicana.

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.