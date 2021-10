Rondón y Rúa: 8 y 5 años prisión, Bautista y Rodríguez: inocentes

Lectura de la sentencia.

SANTO DOMINGO.- El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó esta tarde a Ángel Rondón y Víctor Diaz Rúa a ocho y cinco años de reclusión mayor, respectivamente, y al pago de una multa de 200 salarios, tras se hallados culpables de sobornos y lavado de activos en el caso Odebrecht.

Las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo ordenaron el decomiso de sus bienes incluidos en el expediente al ser acusados de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Asimismo, declararon inocentes a Andrés Bautista, Roberto Rodríguez, Tommy Galán y Conrado Pittalugasobre las imputaciones que le hacía el Ministerio Público con relación a los sobornos por 92 millones de dólares que la empresa brasileña admitió haber pagado en la República Dominicana.

Los condenados

Sobre Rondón el tribunal dijo que incurrió en acciones de lavado de activos, realizando operaciones de transferencia a cuentas y mezclándolo con capitales de apariencia lícita, relacionado con el caso de sobornos por 92 millones de dólares que la empresa brasileña Odebrecht admitió haber pagado en la República Dominicana.

En cuanto a Díaz Rúa, exministro de Obras Públicas, fue declarado culpable de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Las magistradas dijeron que tomaron en cuenta para los fines de la imposición de la pena el grado de participación del imputado en la realización de la infracción , sus móviles y sus conductas posterior al hecho; las características personales del imputado, su educación, situación económica y familiar, oportunidades laborales y de superación personal y el efecto futuro de la condena

Díaz Rúa estaba acusado como autor de los delitos de soborno, prevaricación, falsedad en escritura pública, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Libertad condicional

El tribunal consideró que no hay peligro de fuga, por lo tanto, no varió la medida de coerción, estarán en libertad condicional y no podrán salir del país sin autorización judicial.

En tanto, ordenó el decomiso de empresas, bienes muebles e inmuebles de Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa.

Los inocentes

El exsenador y expresidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Andrés Bautista, fue absuelto de los cargos de soborno, prevaricación, falsedad, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

De acuerdo a la sentencia, el tribunal determinó que Bautista no era el presidente del Senado en el momento que se aprobaron los préstamos del acueducto de Samaná.

Además, refiere que este se encontraba ausente en la sesión el día que dicho contrato fue aprobado.

“No ha sido sometido a este tribunal ninguna prueba documental o testimonial que demuestran que Porfirio Andrés Bautista influyó para que se aprueben dichos sobornos», concluyó el tribunal.

El exsenador Tommy Galán y abogado Conrado Pittaluga fueronabsueltos de todos los ilícitos que se les atribuían en el caso Odebrecht.

En cuanto a Galán, la sentencia indica que no se demostró que haya incurrido en prevaricación, falsedad y enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Según la sentencia, el Ministerio Público no demostró durante el proceso que el imputado Pittaluga recibió los más de seis millones de dólares de manera irregular y que ese dinero, efectivamente lo tiene, pero por los trabajos que realizó a la empresa brasilera.

El tribunal falló que el exsenador y director de INAPARoberto Rodríguez también fue declarado inocente de las acusaciones de soborno, prevaricación, falsedad, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Las juezas ordenaron el terminación de las medidas de coerción a los declarados inocentes de las acusaciones.

En tanto que dispuso mantener las medidas de coerción que tienen actualmente los declarados culpables, por considerar que no existe peligro de fuga.

Lo que pedía el Ministerio Público

El Ministerio Público había solicitado al tribunal condenas de 10 años de prisión para los coimputados Ángel Rondón Rijo y Víctor Díaz Rúa, siete años para Conrado Enrique Pittaluga Arzeno y cinco años de reclusión para Andrés Bautista García, Tommy Galán Grullón y Juan Rodríguez Hernández.

De igual manera, pidió que cada uno pague una multa de 200 salarios mínimos y que el tribunal ordene el decomiso de bienes en favor y provecho del Estado y el pago de las costas del proceso, además de que se les varíe la medida de coerción por prisión preventiva.

El escándalo de Odebrecht se destapó en la Republica Dominicana con la entrega de 92 millones de dólares a exfuncionarios entre 2001 y 2014 para adjudicarse 17 obras de infraestructura y conseguir la financiación a esos proyectos.

an/am