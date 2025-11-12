Imponen 30 años a hombre que mató otro para robarle una moto

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Tribunal Colegiado del distrito judicial de San Cristóbal condenó a 30 años de prisión a un hombre que asesinó a otro para robarle una motocicleta, el año pasado en el barrio Los Corazones, de El Pomier.

Miguelito Bencel asesinó a Confesor Santos Araujo, tal como demostraron ante el tribunal los fiscales Ingris Guerrero y Daryl Montes de Oca.

Los hechos ocurrieron la tarde del 19 de marzo de 2024 cuando la víctima, que laboraba como motoconchista, abordó a Bencel, quien le solicitó llevarlo a un lugar aún desconocido y en el trayecto, específicamente en el barrio Los Corazones, le produjo una herida cortopenetrante en el cuello, con un arma blanca.

arrojó cadáver a un terreno baldío

Antes de marcharse del lugar, llevando consigo la moto de Santos Araujo, Bencel arrojó el cadáver de este a un solar baldío, donde fue encontrado por las autoridades.

La motocicleta, marca Bajaj, modelo platina color negro, fue recuperada en Baní, donde el hoy procesado la había vendido.

Por decisión de las juezas Rosa Edalia Mateo, Ana Inés Susana y Biulkis Milanes Balbuena, del Tribunal Colegiado de esta jurisdicción, el condenado cumplirá la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.

