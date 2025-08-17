Trece dominicanos cursarán especialidades médicas en Cuba

SANTO DOMINGO.- El Ministerio dominicano de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) otorgó trece becas para cursar especialidades médicas en Cuba a jóvenes seleccionados por sus méritos académicos, publicó el sitio de la Presidencia.

Las becas, concedidas a un segundo grupo de estudiantes que cursarán maestrías en universidades de esa nación caribeña, fueron entregadas en un acto encabezado por el ministro Franklin García y organizado por el Departamento de Becas Internacionales, dirigido por Staling Cordero.

Los beneficiados se capacitarán en Instituciones de Educación Superior a través de la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos.

Entre las especialidades se incluyen Dermatología, Alergología, Geriatría, Gerontología, Nefrología, Reumatología y Oncología Médica, áreas prioritarias para atender las necesidades de salud en la República Dominicana, de acuerdo con la fuente.

García destacó que, bajo la gestión del presidente Luis Abinader, el Gobierno dominicano ha otorgado 10 mil becas internacionales, lo que refleja el compromiso con la formación del capital humano.

Trascendió en el acto que el 77 por ciento de los becarios son mujeres, superando el promedio histórico del 67 por ciento.

«Este dato no es solo estadístico; es la confirmación de nuestras políticas de acceso a la educación superior, que abren caminos para la participación de las mujeres en áreas clave de la salud», afirmó García Fermín.

De su lado, el embajador de Cuba en la República Dominicana, Ángel Arzuaga, manifestó que las becas internacionales fomentan el intercambio cultural y académico entre países, lo que enriquece la experiencia educativa y promueve la comprensión y el respeto entre las naciones.

Añadió que Cuba ha sido un destino para cientos de estudiantes dominicanos que buscan especializarse en diversas áreas, específicamente en el área de la salud.

«Las becas brindan la oportunidad a los estudiantes de desarrollar habilidades y conocimientos en áreas específicas, lo que les permite mejorar su capacidad para contribuir al desarrollo de su país al momento de su retorno», expresó el diplomático citado por la Presidencia.

Los 13 becarios, con una edad promedio de 30 años, provienen de las provincias María Trinidad Sánchez, Puerto Plata, Valverde, Duarte, Espaillat, La Vega, Santo Domingo y el Distrito Nacional.

A partir del 1 de septiembre de 2025, iniciarán sus programas de especialización en modalidad presencial, con una duración de entre 39 y 51 meses.

Al acto asistieron los viceministros José A. Cancel, Paula Disla, Carmen Evarista Matías y Juan Francisco Viloria; el director de Gabinete, Juan F. Medina; el asesor presidencial en materia de Educación Superior, Francisco Vegazo, junto a otros directores y colaboradores del Mescyt.