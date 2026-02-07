Tras foro, Irán insiste en su «derecho» a enriquecer uranio
TEHERAN, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha insistido en el «derecho inalienable» de su país a enriquecer uranio en sus primeras declaraciones tras el encuentro indirecto con Estados Unidos celebrado el viernes bajo la mediación de Omán, en un intento de reconciliar posturas tras meses de absoluto silencio.
«Es un derecho inalienable y tiene que continuar», ha manifestado Araqchi en declaraciones a la cadena panárabe Al Yazira en los aledaños del foro internacional que está celebrando el medio en Doha (Qatar).
El programa de enriquecimiento de uranio iraní fue el objetivo de los ataques combinados de Israel y Estados Unidos el pasado verano, en un intento según ambos de poner punto y final a las ambiciones nucleares de la república islámica y sus esfuerzos, constantemente desmentidos por Teherán, de hacerse con una bomba atómica.
PREPARADO PARA UN ACUERDO
Araqchi ha asegurado que las capacidades nucleares del país no consiguieron ser destruidas y mantiene que el país «sigue preparado para alcanzar un acuerdo sobre enriquecimiento que tranquilice a todo el mundo».
«Innegociable» es igualmente el programa de misiles iraní «porque se trata de una cuestión defensiva», según el ministro quien, en términos generales, declaró que las negociaciones con Washington «fueron un buen comienzo, pero aún queda un largo camino por recorrer para generar confianza entre nosotros».
Aunque las conversaciones fueron indirectas, ambas delegaciones, iraní y estadounidense, mantuvieron un breve encuentro. «Por lo menos pudimos estrecharnos las manos», ha declarado Araqchi antes de reconocer que ahora mismo «no se ha fijado una fecha específica para la segunda ronda de conversaciones», pero tanto Washington como Teherán creen que «deberían celebrarse pronto».
El acercamiento de Mascate no impidió al presidente estadounidense, Donald Trump, declarar nuevas sanciones el mismo viernes contra Irán, como la imposición de un arancel para los productos de países que mantengan vínculos comerciales con Teherán, alegando que «las acciones y políticas del Gobierno iraní siguen representando una amenaza inusual y extraordinaria (…) para la seguridad nacional, la política exterior y la economía de Estados Unidos».
