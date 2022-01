Trágicas consideraciones sobre el suicidio (6)

Por lo general, el tiro se ha hecho, con un intenso en contacto o un extremo de carga, en ciertos puntos del cuerpo que son asientos electivos: a la sien derecha, a la región del corazón, a la boca, a la frente, al oído, al ojo.

En una persona diestra que elige un asiento paradójico occipucio, cuello, espalda, ano, para disimular el suicidio, o que se lesiona en el lado izquierdo agarrando el arma de manera anormal, el pulgar en el desencadenar; en una persona zurda que dispara de izquierda a derecha. Además, en ciertos casos, un disparo desde cerca, e incluso con toques finales en la sede de la elección, proviene de un homicidio.

Hay dos signos muy valiosos para buscar en la mano que sostenía el arma: salpicaduras de sangre y tatuajes.

Los primeros provienen de las gotitas de sangre arrojadas desde la herida por la expansión de los gases; algunos de ellos caen sobre el borde exterior de la mano que agarra el arma: son chorros cuya forma y dirección revelan la posición de la mano en el momento del disparo.

La identificación del arma mortal, una operación importante del peritaje, puede realizarse con éxito mediante el estudio de los tatuajes, la bala mortal o su carcasa.

Los tatuajes, si existen, proporcionan información sobre la naturaleza del polvo utilizado; se someten a un examen completo de aumento binocular, si es necesario, para algunas reacciones microquímicas.

Los casquillos hallados en el lugar indican el calibre del arma; llevan, en la base, las típicas huellas individuales que son las huellas dejadas por las partes de choque y de expulsión

La bala homicida tiene un valor más grande aún. El tipo del arma de fuego que ha sido utilizada es indicado por el calibre y la constitución del proyectil, así como por el número, la longitud, el sentido y la inclinación ranuras talladas en la superficie de balas cilíndrica-cónicas por las crestas helicoidales que separan las ranuras del cañón.

Además, de las ranuras, encontramos en cada bala estrías grabadas por asperezas accidentales ubicadas en los bordes helicoidales del cañón, asperezas originadas por rastros de mecanizado desgaste del arma. Estos surcos longitudinales húmedos paralelos representan la huella característica de un arma de fuego.

Finalmente, en las balas de plomo desnudo, podemos encontrar las huellas de la tela de la ropa. (Balthazar).

En resumen, el orificio de entrada de una herida de bala y la bala mortal representan la evidencia material más importante de la investigación forense. Además, el cirujano, por sus intervenciones in extremis, no debe comprometer las observaciones del médico legista no puede completar la autopsia sin quitar la bala mortal, si permanece en el cuerpo.

A menudo se encuentra debajo de la piel, en el lado opuesto al orificio de entrada, en la cara profunda del endocráneo, o incluso… en la mesa de autopsia, en la cara profunda del momento del endocráneo. Caja craneal. Si es necesario, se debe considerar la exploración radiográfica.

En fin, el rol del estado psico-fisiológico es puesto en evidencia por el hecho que el suicidio se observa al momento de las crisis fisiológicas de la pubertad, de la menstruación, y de la menopausia.