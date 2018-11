 Trabajo y  futuro

Uno de los motivos principales de crisis económicas y sociales en el mundo es la falta de trabajo, o la falta de salarios que permitan una vida digna. La mayor parte de las veces cuando se da el fenómeno de una alta tasa de desempleos en una nación esta es consecuencias de malos manejos o desequilibrios en la economía. Es por ello que uno de los principales objetivos de la Economía Política es evitar que esto suceda. En la actualidad el problema del aumento de desempleo no solo afecta a países pobres sino también a países del primer mundo que están viviendo las consecuencias de la globalización.

La mudanza de fábricas a países donde la mano de obra es más barata y, la más reciente causa de pérdida de trabajo, la continúa sustitución de la mano de obra humana por robots. Claro, en los países del primer mundo donde hay desempleo el fenómeno no se manifiesta con las situaciones de carencia extrema como en países pobres pero es un problema que se comienza a sentir y es una forma de empobrecimiento.

El problema es qué sucederá en el futuro con esos países que hasta ahora han vivido en el bienestar con la escases de ofertas de trabajo, sobre todo para aquella menos especializada y peor aún, cual es el futuro en los países más pobres que no tienen una base económica para enfrentar el dilema, endeudados y sin la preparación para trabajar en una sociedad cada vez mas informatizada?.

Sin duda debe ser el Estado que, como decía John Maynard Keynes, no debe sustituir al privado en las actividades que estas pueden cumplir, pero debe asumir las que ninguno quiere hacer. :”La cosa importante para el gobierno no es la de hacer eso que los individuos hacen ya, y hacerlo un poco mejor o un poco peor, pero hacer aquello que en el presente no se hace del todo.” Ya que es deber del Estado “Conducir a termino la organización social que sea la más eficiente posible”.

En palabras simples se debe recordar que el Estado debe proteger el equilibrio social, y a veces hasta proteger a los capitalistas de sí mismos. Si no hay trabajo hay pobreza, si hay pobreza se compra menos…y se vende menos, lo que significará menos empresas en el mercado y menos ganancias. En momentos en que el mercado no resuelve solo el problema es necesaria la intermediación del Estado. Pero no un Estado clientelista y corrupto sino un Estado eficiente que busque especialistas y obedezca a estrategias creadas por las mejores mentes en materias económica sin excluir materias como la sociología, estadísticas y marketing, etc.

Si bien en países del primer mundo se están dando cursos para adaptar a los desempleados a lo que el mercado moderno ofrece, y en algunos lugares con gran éxito, se debe comenzar a pensar en que otras alternativas de trabajo se pueden desarrollar en el futuro. Nuevos horarios de trabajo y nuevas carreras y cursos técnicos cada vez más especializados.

En los países del tercer mundo el problema es posible que llegue con retraso. En República Dominicana no se vive de la Industria. De todas maneras hay que prepararse enfocándose en una educación que prepare a los futuros ciudadanos a adaptarse a un futuro donde tecnología y especialidades serán de mayor demanda. Las nuevas generaciones deberán estar al día con los tiempos pero no solo en tecnología. En un mundo en que aumentan el trabajo de servicios es necesario inserir en los programas de estudios materias que desarrollen el espíritu crítico, la empatía y la capacidad de manejar las emociones, por que serán herramientas importantes no solo en la convivencia social sino también en el trabajo.

En la República Dominicana hay una economía estable que permite inversiones y un crecimiento sostenido a pesar de la deuda, pero hay inflación, una inflación que se siente ya en productos de primera necesidad y que sufre sobre todo la parte de la población con menos recursos. Sin duda el gobierno está trabajando para aumentar los ingresos de los más pobres, está dando facilidades e incentivos a las pequeñas empresas, a los agricultores. Sin embargo esto no es suficiente. No todos pueden y tienen la iniciativa de crear pequeños negocios y empresas por uno y mil motivos, muchos buscan y necesitan la seguridad de un empleo.

Quizás el Estado, con ayuda de un equipo competente, puede comenzar a crear pequeñas empresas sociales. Parecidas a la realizada por el denominado banquero de los pobres, Muhammad Yunus, en las que en sociedad con una industria o empresa se puedan realizar proyectos empresariales sostenibles. En el mundo existen ya entidades que financian a bajos costos y dan asesoría y soporte a proyectos de empresas sociales, que con una supervisión del Estado pueden responder a necesidades del mercado y crear empleos con sueldo competitivos. Ejemplo, proyectos de servicios necesarios en zonas turísticas, etc. Se debe comenzar con un pequeño proyecto, siempre y cuando resulte conveniente después de estudios de factibilidad del mismo. Esto podría ser un instrumento más de crecimiento y a la larga de mayores ingresos para el Estado que debe continuar a buscar soluciones para la solución de los problemas sociales como promover e incentivar la creación de nuevos puestos de trabajo. Esto sin descuidar los amortizadores sociales que deben tener los sectores más pobres en una sociedad. El hecho es que vivimos en un país endeudado y debemos buscar soluciones ingeniosas que no aumenten ya la carga de deudas que ya tenemos. A pesar de que los gobiernos del PLD, con sus luces y sombras, han creado cambios positivos y progresistas en el país, la deuda existe, y se debe estar atento. Por ello es importante saber negociar con los acreedores, no excederse y buscar nuevas alternativas.

El crear empresas sociales es una nueva alternativa. Siempre y cuando obedezcan a necesidades concretas y sean manejadas como un trabajo social Institucional, canalizado solo por el Estado o donde se promocione y busque el apoyo de empresas nacionales o internacionales. En caso de que se desarrollen deben ser manejadas por un personal especializado elegido por concurso. Es imprescindible una Ley que las rija y proteja como si fueran empresas privadas. No puede penetrar el clientelismo político, deberá funcionar como una empresa privada sin la repartición de acciones.

Jermy Rifkin habla en uno de sus libros de que el futuro se trabajará en comunidades colaborativas, clubes culturales, ONGs, etc. Pero es probable que estas se manifiesten más en el primer mundo donde hay una prosperidad que lo permite. En estos países, más pobres, la gente trabaja para vivir, y solo pequeños grupos de la burguesía y grupos religiosos se ocupan de actividades filantrópicas.

Otra política Keynesiana que ha aplicado mucho el PLD es la de invertir en infraestructura física que aparte de que aumentan el activo de la nación crean trabajo. Se puede continuar a través de la econometría a crear modelos de crecimiento eficaces que permitan en el futuro a crear trabajos de mayor calidad y rédito.

En los liceos será importante enseñar informática, programación, etc., porque probablemente los técnicos informáticos serán los obreros (bien pagados) del futuro. Segùn Jeremy Rifkin en su libro “La Sociedad a costo marginal cero”; energía, transporte y comunicación serán controlados a distancia a través del denominado Internet de las cosas, es necesario aprender la base instrumental de lo que será el mundo del mañana.

Mientras tanto en nuestra querida patria se debe seguir trabajando para eliminar la pobreza y dar mejores servicios sociales, y eso solo se consigue con el trabajo y la inteligencia estratégica; así como continuar a trabajar en la parte educativa que permitirá a nuestros hijos y nietos a afrontar los cambios que se avecinan.

