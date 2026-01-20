Toros vencen a las Aguilas y avanzan a la final beisbol de RD

Los Toros alcanzan su séptima final en su historia y enfrentarán a los Leones del Escogido. Será la primera vez que ambos equipos se midan en una Serie Final

LA ROMANA.- Sergio Alcántara lo empató en el décimo episodio y Jeimer Candelario se vistió de héroe al recibir boleto con las bases llenas, para que los Toros del Este dejaran en el terreno a las Águilas Cibaeñas con marcador 8-7, asegurando así el último pase a la Serie Final, en un emocionante y vibrante encuentro disputado en el Estadio Francisco A. Micheli, que lució a su máxima capacidad.

Con el juego 7-6 en la baja de la décima entrada, Sergio Alcántara conectó hit al jardín derecho para remolcar la carrera del empate en las piernas de Ismael Alcántara (corredor fantasma). Posteriormente, Jeimer Candelario, con las bases llenas y dos outs, negoció una base por bolas ante el relevista zurdo Andrew Pérez, sellando la victoria taurina y el avance a la gran final.

La victoria correspondió al cerrador taurino Joe Corbett (1-0, 0.66), quien lanzó dos entradas de una carrera inmerecida, sin permitir hits y con tres ponches. La derrota fue para Jean Carlos Henríquez (0-1, 4.35), tras conceder dos hits y dos carreras sin retirar un bateador.

Récords nuevos

Los Toros establecieron un nuevo récord de dobles en un Round Robin , al sumar 49, superando los 39 conectados por las Águilas en la temporada 2003-04.

Además, finalizaron con 88 boletos, rompiendo también el récord previo de un Round Robin, establecido por las Estrellas Orientales con 87 en la temporada 2021-22.

Actuación individual

Por los Toros: Sergio Alcántara de 5-2, dos sencillos y dos empujadas; Rudy Martín Jr. de 4-3, dos anotadas y una base robada; Onix Vega de 4-1, jonrón, dos producidas y una anotada; Jeimer Candelario de 3-1, dos boletos, dos anotadas y una empujada.

Por las Águilas: Jerar Encarnación de 4-1, dos producidas; Cristhian Adames de 4-1, dos empujadas; Geraldo Perdomo de 5-2, una impulsada y dos anotadas; Juan Carlos Gamboa produjo una carrera.

POSICIONES ROUND ROBIN

EQUIPO J G P PCT DIF RACHA 18 12 6 .667 – W5 18 12 6 .667 – L1 18 10 8 .556 2 L1 18 2 16 .111 10 L6

