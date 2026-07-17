Torneo Internacional de Pesca al Marlin Azul en Santo Domingo

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SANTO DOMINGO.– El Club Náutico de Santo Domingo (CNSD) celebrará del 29 de julio al 1 de agosto la trigésimo quinta edición de su tradicional Torneo Internacional de Pesca al Marlin Azul, evento que contará con la participación de unas 30 embarcaciones procedentes de República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, Estados Unidos y Guatemala.

Los detalles fueron ofrecidos durante un encuentro encabezado por el comodoro Jorge Leroux Matos y la directora del torneo, Marcela Núñez, junto a los miembros del comité de pesca Wally Heinsen, Frederick Bergés y Danny Medina.

Leroux Matos destacó el respaldo de patrocinadores, pescadores y clubes náuticos nacionales e internacionales, cuyo apoyo ha permitido mantener la continuidad y el prestigio de la competencia.

Por su parte, Núñez explicó que las jornadas de pesca se desarrollarán del 30 de julio al 1 de agosto en aguas del litoral este del país, bajo estrictas normas de conservación y liberación de especies.

El reglamento establece una puntuación de 300 puntos por cada Marlin Azul liberado, mientras que el Marlin Blanco, Pez Vela y Spearfish otorgarán puntuaciones menores. Todos los ejemplares deberán ser liberados en un tiempo máximo de 60 minutos.

El pescador que acumule la mayor cantidad de puntos será declarado campeón absoluto y recibirá la tradicional Copa Rotativa. Asimismo, se disputará la Copa Interclubes Reciprocidad entre los representantes del Club Náutico de San Juan, Puerto Rico, y el Club Náutico de Santo Domingo, tomando en cuenta únicamente los marlines azules liberados.

Las embarcaciones competirán en dos categorías: Lanchas A, que permiten el uso de tecnología Sonar y la participación de capitanes, marinos y pescadores profesionales, y Lanchas Club, reservada exclusivamente para pescadores aficionados.

La inauguración oficial se realizará el 29 de julio con un cóctel de bienvenida, seguido de la reunión de capitanes. Las embarcaciones zarparán a las 7:00 de la mañana durante las jornadas de competencia.

El torneo cuenta con el patrocinio de Casa Mencía, Ministerio de Turismo, Marina Cap Cana, Grupo Cometa, IMCA, KG Constructora, Banco Popular, ET Heinsen, Cordex, JM Store, Inversiones PRL y Hardom, además del respaldo de diversas empresas colaboradoras vinculadas al sector náutico y comercial.

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