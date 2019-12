Toño Rosario y Miriam Cruz este lunes en Jet Set

SANTO DOMINGO.- Este lunes “Jet Set Club” presenta la fiesta oficial de la Navidad con el buen merengue de “El Kukito” Toño Rosario y “La Diva” Miriam Cruz.

Ambos artistas combinarán sus mejores éxitos para poner a vibrar a todos los presentes a este espectáculo que da inicio a las festividades por el nuevo año.

“El Kukito” con sus más de 30 años en la música y las cualidades que lo caracterizan se encargará de que ninguno de sus seguidores se quede sentado.

Éxitos como “Dale vieja”, “Kulikitaka”, “Me olvidé de vivir”, “El reloj”, “No me hablen de ella”, “Como no voy a decir”, “Su único amor”, “Quiero volver a empezar”, “Resistiré”, “Estúpida”, “No me pregunten”, “Tu amor fue diferente”, “Discúlpame”, “Beso a beso”, “Alegría”, entre otros, no te lo perderás.

Mientras que La Diva del Merengue llenará de emoción el escenario con su mejor propuesta musical con temas como: “La loba”, “La carnada”, “Esa loca”, “Agua de sal”, “Qué ganas”, “La guayaba”, “Es cosa de él”, “Pillao”, “Fuego”, “Pequeñas cosas”, “Besos callejeros”, “Juana”, “Te propongo”, “El higuerón”, “Pobre de ella”, “Es necesario” y “La mala soy yo”.

of-am