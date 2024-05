Tokischa se posiciona la artista de la RD más escuchada en Spotify

Tokisha

SANTO DOMINGO.- Tokischa sigue creciendo y así lo demuestran sus números.

La cantante dominicana ha alcanzando un importante logro, tras posicionarse como la urbana dominicana más escuchada en Spotify alcanzando los 16M de oyentes.

Según el top de medición Female Rap Charts de la red social X, Tokischa figura en la posición número 9 del top Most Streams Daily (mayor cantidad de reproducciones diarias) con una media de 2.76 M. Mientras que, ocupa la posición número 30 en The 50 Most Streamed Female Rappers (las 50 artistas femeninas con más reproducidas en Spotify) con una media a la actualidad de 1,07B.

Con estas cifras, Tokischa se consolida como la artista femenina hasta el momento más popular de República Dominicana, y una de las más populares de América Latina y el mundo.

Para Peralta, este crecimiento no ha sido fortuito, la cantante se ha mantenido trabajando arduamente con el fin de lograr este imponente crecimiento.

La cantante recientemente anunció su asociación con Warner Music Latina para lanzar su propio sello discográfico SOL en colaboración con su mánager Angélica Piche y el apoyo de Atlantic Records.

of-am