Todo se ha consumido, pero no se ha consumado

Cuando Jesús completó su obra de liberación perfecta y definitiva de los actos indecorosos de la humanidad, en los últimos minutos de su vida, estando en la cruz, gritó por el amor hacia la humanidad: “Consummātum est”, que significa literalmente «se acabó todo», «todo está cumplido»: ¡Misión cumplida! ¡Salvación efectuada! ¡Rescate pagado!

Las pérdidas de los valores morales, comenzó a partir de 1961, con la caída del gobierno de Trujillo que, por el fanatismo político y la lucha por la libertad, se convirtió en libertinaje. Destruimos todo lo que significaba disciplina, orden y moral, porque continuar con esas disciplinas, significaba trujillismo, por lo que, debía desaparecer para darle paso al desorden inconsciente de que estábamos destruyendo el patrimonio público.

Algunos grupos idearon con mucha sabiduría, colocar en el palacio a una persona con basto conocimientos de estado, para fomentar el desorden social y pescar en río revuelto, además, como eliminar el ordenamiento social que existió hasta ese momento; de manera que nadie pudiera reivindicar sus derechos sociales, porque cualquier manifestación desagradable al sistema, aplastarlo de forma total, como se hizo. ¡¡¡Ese personaje!!!, fue Joaquín Balaguer, que permitió el robo de los bienes del estado.

Planificaron eliminar a la juventud pensante, comprar profesionales de todos los sectores con diferente ideologías, sindicatos, asociaciones y gremios de profesionales que, pudieran hacerles oposición a sus intereses mal habidos; corrompieron y politizaron a las Fuerzas Armadas, la policía, en la judicatura, nombraron fiscales y jueces para proteger sus intereses, y a los que no, se les separaba, por no actuar en favor de los sectores más descarado, porque la gente lo considera un mal menor por no tener dignidad, ni calidad personal, sin deontología profesional y sin la ética del comportamiento.

Hoy, vivimos en el mundo de las tecnologías que, por su culpa, todo se ha consumido como: la moral, la ética, respeto al medio ambiente, a la vida, a los derechos fundamentales del ser humano y la discriminación, la cual debe ser rechazada en todas sus formas; sin embargo, nada se ha consumado (resuelto) como: el respeto a la vida, los principios morales, la ética, la corrupción, la delincuencia criminal, la violencia intrafamiliar, la de género. No se han adoptado medidas efectivas para erradicar esos males que le darán más valor y seguridad a la sociedad.

Con las nuevas tecnologías, están manejando a la juventud por los medios de comunicación existentes, presentándose falsos líderes para entretenerlos, y que poco a poco, vayan pasando por un proceso de enajenación mental, para que dejen de pensar en reclamar derechos civiles, además, de eliminar las carreras humanísticas para la manipulación; es por eso, que la juventud de hoy no piensa en el futuro; están viviendo el día a día. ¡¡¡Eso es lo que está fomentando la delincuencia!!!

El presidente Luis Rafael Abinader, tendrá el gran reto de tener un espíritu de diálogo abierto con todos los sectores, ya que deberá afrontar una serie de males que aquejan a la sociedad, tomando decisiones eficientes, drásticas y demostrar el poder del gobierno, dirigido a rescatar la moral de ese bien común que, producto del desastre de los políticos, se arrodillan ante el “dios dinero”.

Todas y todos, tenemos responsabilidad de una misión que cumplir en la comunidad donde vivimos en la familia que nos obliga a estar unidos; porque no “todo está consumado”.

Esa palabra, no es sinónimo de que todo está perdido; por el contrario, el pueblo cree que aún hay esperanza de volver al pasado, donde éramos una sociedad de amor, disciplina, respecto a los mayores, la moral y la cívica; cumplíamos con las reglas del contrato social, por eso, creemos que “No todo está consumido” (terminados), Debemos “Consumarlos” (resolverlos).

jpm-am