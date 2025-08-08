Todo listo para el 43.ª Desfile Nacional Dominicano en NY

NUEVA YORK.- Este domingo 10 de agosto a partir de las 11:30 de la mañana regresa el Desfile Nacional Dominicano de Nueva York que celebrará su edición número 43 cuando los colores de la bandera de Quisqueya recorrerán una vez más la sexta avenida, más conocida como la Avenida de las Américas.

Más de 10,000 empresas y particulares desfilarán para celebrar el patrimonio y la cultura de la República Dominicana.

En esta versión se eligió el lema “Estados Unidos y Quisqueya Unidos en Cultura y Tradición” y serán reconocidas 30 personalidades dominicanas destacadas.

Los reyes del desfile serán DJ Adoni y Natti Natasha, y el gran mariscal nada más y nada menos que el pelotero Nelson Cruz.

“Me llena de mucho orgullo y humildad que me hayan nombrado el gran mariscal, esto va más allá de yo como persona, el significado que me hayan nombrado, pues me da el valor para seguir siendo dominicano”, dijo Cruz a Telemundo 47.

Un nombramiento que también llega en medio del dolor. Nelson Cruz perdió a su hermana, Nelsy Cruz, durante el trágico colapso del club Jet Set en República Dominicana. Ante la tragedia este año, el desfile está dedicado a las víctimas de ese episodio catastrófico que tocó el corazón de todo un pueblo.

DEDICADO A TRAGEDIA JET SET

“Este año estamos dedicando a la situación que pasó en el Jet Set en República Dominicana, donde perdieron la vida más de 200 personas, una tragedia que ha impactado a todos los dominicanos dentro y fuera de la isla», dijo Alexander Núñez Torres.

Por otro lado, la presentadora y periodista Darling Burdiez será embajadora de medios de esta edición. Además, el ganador de la Casa de los Famosos, Caramelo, alegrará a todos en la Sexta Avenida.

“Tú sabes cómo es que decimos, desde que nací y más para ir a mi desfile, tú sabes algo que tanto amo y tanto quiero y tú sabes, es algo que lo anhelaba mucho, tú sabes, con el tiempo, tú sabes, a muchos desfiles yo no podía asistir y este no puedo perderme estar con mi gente darle ese amor y ese cariño que ellos me han dado y tú sabes, necesito conectarme con mi gente”, dijo Caramelo.

BECAS PARA JOVENES

Este Desfile Nacional Dominicano asimismo impulsa a jóvenes de ascendencia quisqueyana con un programa de becas que otorga hasta 10 mil dólares por estudiante para apoyar sus estudios universitarios. Solo el año pasado se entregaron 42 becas y se recaudaron más de 200 mil dólares.

jt-am