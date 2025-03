Todo apunta a que se llevará el partido a la tumba (OPINION)

EL AUTOR es periodista. Reside en Santo Domingo.

Con un PLD en sus manos y bajo su control absoluto, el expresidente Danilo Medina, desde una condición de presidente ad. vitan, bien pudo propiciar la renovación del liderazgo y una recomposición interna en diversos órdenes, para -cuando fuera posible- la organización política buscara volver a ser opción de poder.

Pero en una renovada combinación de egos y resentimientos dañina y mal entendida, a juzgar por los resultados, el sucesor de Leonel Fernández en la presidencia del país y del partido morado representa en estos momentos una traba para el PLD resituarse y poder dar la cara.

Impedido de ser candidato, pero con batuta en mano, el hombre parece apostar a un: «está conmigo o está en contra mía», recibiendo consecuencias todo el que el que en el partido no coincida con su visión o línea de pensamiento: El ejemplo más reciente fue el de Carlos Amarante, un otrora carnal, expulsado por «alta traición», y sin oportunidad de defensa, por el solo hecho de decir algunas verdades o advertir realidades políticas a la visita.

Un Danilo Medida que sale a ruedo desafiante (¿apuntando con cabina vacía?) y expresa que no tiene nada de que arrepentirse de las cosas ocurridas en su gobierno, no deja espacio alguno para una eventual disculpa pública a la sociedad, aun fuera de modo tardío, como alguna gente sensata esperaba que ocurriera.

Sin no arrepentimiento ni disculpa, es porque se asume que no hubo error, pecado ni daño. ¿Y qué decía el pueblo casi a su sola voz en la ocasión? Resulta que, pese las diversas fuentes de información de un presidente, Medina no sabía ni supo, ni veía ni vio nunca nada de los negocios y acciones irregulares por las que el Ministerio Público sometió a la justicia a varios familiares, funcionarios y allegados del exgobernante.

Para él, es persecución política lo que para muchos eran cosas evidentes y admitidas por varios de los propios imputados, incluso con la devolución de dinero y de algunos bienes señalados en los expedientes llevados a la justicia. ¿Y entonces?

Si desde el 26 ya la oposición tendría un candidato para enfrentar al PRM, es posible a Danilo no le interese estar en el grupo, sino seguir con un PLD pequeño que le mantenga vigente. No es de dudar, porque liquidador o sepulturero al fin, todo apunta a que se llevará el partido a la tumba.

JPM