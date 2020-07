Tiroteos en NY aumentaron 220 % en comparación con el año pasado

NUEVA YORK.- Los tiroteos en la ciudad de Nueva York registraron un notable aumento del 220 por ciento la semana que terminó el 19 de julio en comparación con la misma semana del año pasado. A la vez, los tiroteos mensuales aumentaron un 194 por ciento en comparación con el mismo período de 28 días en 2019, revelan las cifras de la policía.

Según el informe de la Unidad CompStat del Departamento de Policía de Nueva York (pdf), que cubre la semana del 13 al 19 de julio y proporciona estadísticas de cambio porcentual en una serie de plazos, ambos números, tanto el de incidentes y como el de víctimas por disparos, han aumentado

El aumento más pronunciado es visible en las cifras de la semana que termina el 19 de julio de este año, con 77 víctimas y 64 incidentes por disparo, en comparación con 25 víctimas y 20 incidentes de disparos el año pasado. Esto supone un aumento del 208 por ciento en los incidentes de tiroteo y un aumento del 220 por ciento en las víctimas de tiroteo en relación con la semana comparable del año pasado.

El exgobernador de Nueva York, George Pataki, declaró en una entrevista radial el domingo 26 de julio que el aumento de la delincuencia en la ciudad era una vuelta a los “días oscuros”, cuando la delincuencia en la Gran Manzana era desenfrenada.

“Cuando yo asumí el cargo, Nueva York era el estado más peligroso de América. La gente se acostumbró a la seguridad en los últimos 20 años”, dijo Pataki a John Catsimatidis de la emisora 770 AM, según New York Post.

“Ellos no recuerdan la época en que nosotros éramos tan peligrosos. Lo que estamos viendo ahora es una regresión a aquellos días oscuros cuando los criminales gobernaban las calles”, continuó Pataki. “Cuando los padres tenían miedo de enviar a sus hijos a la escuela y cuando los turistas sabían que no debían venir a Nueva York. Me preocupa el futuro de Nueva York”.

Los delitos con armas de fuego eran peores en la ciudad de Nueva York hace 10 y 27 años, según muestran las cifras de la policía de Nueva York, que comparan el número de incidentes y víctimas de disparos del año 2020 hasta la fecha con los de hace 10 y 27 años. Estos indican que hace 10 años hubo un 11 por ciento más incidentes y víctimas de disparos, mientras que hace 27 años hubo un 74 por ciento más víctimas y un 76 por ciento más de incidentes de disparos en la ciudad de Nueva York.

Pataki culpó a los líderes de la ciudad por permitir que los “radicales” avivaran el sentimiento antipolicía. “En un corto período de tiempo, los radicales han tomado el control”, dijo Pataki.

El Departamento de Policía de Nueva York se ha quejado en repetidas ocasiones de que la reforma de la fianza del año pasado permitió a los criminales mantenerse fuera de la cárcel incluso después de repetidos arrestos. Otro factor que contribuyó podría ser que como la ciudad de Nueva York fue golpeada duramente por el brote de COVID-19, muchos servicios de la ciudad fueron cerrados o reducidos, con los tribunales juzgando sólo los casos más urgentes. Otros, como algunos relacionados con la posesión de armas, se han acumulado.

“Nosotros tenemos más de 1000 personas que han sido acusadas de posesión de armas, donde los casos están abiertos y que están caminando por las calles de Nueva York hoy en día”, dijo Michael LiPetri, jefe de estrategias de control de la delincuencia de la policía de Nueva York a The New York Post, en junio.

Una comparación mensual, que examina el número de víctimas de disparos y de incidentes de disparos en un período de 28 días en 2020 en relación con un período comparable en 2019, muestra un aumento del 199% en las víctimas de disparos y un aumento del 194% en los incidentes de disparos. La comparación anual, que examina el número de víctimas de disparos y de incidentes de disparos en el año hasta la fecha entre 2020 y 2019, muestra un aumento del 78 y el 69%, respectivamente.

“Nosotros estamos retrocediendo. Es trágico”, dijo Pataki en la entrevista. “Tenemos que cambiarlo”.

Mientras tanto, el Consejo de la Ciudad, por recomendación del alcalde Bill de Blasio, aprobó recientemente un recorte presupuestario de 1000 millones de dólares del Departamento de Policía de Nueva York en medio de un enorme déficit presupuestario causado por el cierre de la pandemia, así como las llamadas de algunos políticos para desfinanciar completamente a la policía.

El excomisionado del NYPD, Bernard Kerik, llamó “ridículo” el recorte de fondos a la policía.

“Esto desafía el sentido común, desafía la lógica, y desafía la buena gestión”, dijo a The Epoch Times.