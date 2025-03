Tensión económica y financiera (OPINION)

Recordando que la economía es la ciencia social que se dedica al estudio de la producción, distribución y consumo de bienes y servicios para satisfacer las necesidades materiales humanas, mediante el empleo de bienes escasos. Mientras las finanzas, es la ciencia y el arte de administrar el dinero.

La primera se basa fundamentalmente en supuestos y la segunda en realidades que auxilian la economía, pero ambas se robustecen con las expectativas presentes y futuras que las mismas generan entre los seres humanos.

La confianza es básica en el accionar mismo de estas valiosas ciencias, ya que en ellas prima la esperanza, fe, certidumbre, seguridad firme que se tiene acerca de las actividades que en dichos ámbitos lleva a cabo el hombre y la mujer que se desempeñan en los submundos de la economía y las finanzas.

Después de refrescar dichos conceptos es menester darse cuenta que ambas se desenvuelven de ciclo en ciclo.

Consciente de ello, el hacer política monetaria y fiscal en ambientes turbulentos o incertidumbres, no es tarea fácil, ya que en ellas no solo basta con dominar su literatura sino también tener los dones del arte, habilidades, destrezas y experiencias para poder salir airoso o exitoso, al conseguir el equilibrio o sostenibilidad que los habitantes de un país esperan de sus autoridades.

La concientización, la comprensión, la sensatez, la consideración y la educación, son aspectos necesarios para que los gobernados hagan factible la visión, metas y objetivos para que sus autoridades puedan llevar a feliz término el bienestar a su pueblo.

De lo anterior se desprende, que no solo bastan las buenas intenciones o la voluntad política que se pueda aplicar, sino el apoyo que los sectores fácticos o sectores al margen de las instituciones políticas que ejercen una gran influencia sobre los políticos en base a la presión, orienten al resto de un país para que ofrezcan el respaldo a las buenas iniciativas del gobierno.

Se recuerda que anteriores gestiones gubernamentales y con más ahínco la actual que preside el presidente Abinader, no han podido aplicar reformas estructurales que requiere con urgencia la República Dominicana, por el hecho de que entre algunos sectores no prima el interés general sino el particular, en detrimento de una población de a pie que necesita mejor calidad de vida.

Cada vez que se trata o intenta de reformar el sector laboral, fiscal, educativo y energético, entre otras iniciativas, han encontrado la oposición rabiosa de sectores que buscan siempre pescar en río revuelto, porque sus intereses políticos e institucionales residen en el caos, en la ignorancia.

Hoy se vive una vez más, el ciclo de una posible recesión económica, a la cual se debe aplicar el antídoto de una política anticíclica que permita blindar los fundamentos básicos de la economía y las finanzas, en la práctica.

No es un secreto que a la actual gestión de gobierno le sobran buenas intenciones de hacer las cosas correctamente en lo económico y financiero y, demás aspectos en un ambiente de honestidad, transparencia y rendición de cuentas de la vida del país, pero sectores insensatos no le han permitido ejecutar, sus metas y objetivos a favor de la población más vulnerable.

Muro armado

Cada vez que el gobierno que hoy regentea el Estado Dominicano toma la iniciativa de emprender acciones de aplicar cualesquiera de las reformas, encuentra un muro armado cada vez más fuerte, llevándolo en ocasiones a desistir de sus propósitos, aunque todos los dominicanos son conscientes de que una reforma fiscal u otra, se requiere en los actuales momentos, porque el país ha cambiado y por ende sus habitantes.

Así las cosas, no se podrá avanzar teniendo una presión fiscal de apenas un 14% del PIB, un gasto social elevado, un gasto de capital a la baja o desacelerado.

Con bajos ingresos no se podrán llevar a cabo los reclamos de las comunidades que tanto los necesitan.

El país recibió recientemente una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), la cual evalúa el comportamiento de la economía y las finanzas públicas, a los fines de emitir sus recomendaciones en base a los hallazgos que encontrará, en el marco de la no aprobación de la modernización fiscal integral.

La población, sin que aún se esté aplicando dicha reforma, eleva el grito al cielo para que no se le cobre un poco más de impuestos pero a la vez exige al gobierno que se le preste atención urgente a sus necesidades, a lo que las autoridades al poner oídos en dichos reclamos, busca complacerlos mediante el uso de los odiosos fondos prestados, pero no hay de otra forma de hacerlo, pues si los fondos no vienen de impuestos entonces estos provendrán de préstamos.

Aunque no se están aplicando nuevos impuestos para mejorar los flujos de ingresos y así atender las necesidades del pueblo, el gobierno pone de su parte al controlar los gastos innecesarios, dando ejemplo de que el sacrificio debe provenir de ambas partes, del gobierno y del mismo pueblo.

Comprensión y sensatez

Hoy se hace un llamado a la comprensión, a la sensatez y a la conciencia misma de todos los sectores, para aceptar la realidad que hoy vive la República Dominicana y, el resto del mundo, coligiendo que se transita por una transición hacia un nuevo orden económico, el cual se está definiendo poco a poco con miras al año 2030 o 2035.

Los dominicanos deben pensar qué nación desean, qué país visibilizan hacia el futuro. Una nación reformada y moderna o un país atrasado, anquilosado y de baja calidad de vida. Los dominicanos tienen la última palabra en ese sentido en un ambiente democrático.

No es secreto de que el gobierno hace hasta lo indecible para extender al máximo el uso eficiente de los fondos del erario, con honestidad, integridad, ética y frugalidad, para complacer a todos los sectores pero si no hay suficiente dinero no se podrá hacer mucho, pues como en un hogar, si no se aumentan los ingresos y si no se disminuyen algunos gastos, sin entorpecer la operatividad del hogar, una nación o un hogar no podrá alcanzar sus metas y objetivos con visión de futuro.

Sacrificio

El tiempo ahora es de sacrificio entre todos los dominicanos, sin escatimar esfuerzo, sin cortapisa, sin poses, sin doble moral, echarse para atrás, donde todos participen.

Hoy se reconoce nacional e internacionalmente, el excelente desempeño económico y financiero que garantiza el actual gobierno, en un clima de negocios favorable, adornado de un ambiente de paz social y jurídica, lo que proporciona seguridad a los actuales y futuros inversionistas, que se ven atraídos con interés inusitado o poco usual en hacer negocios en la República Dominicana.

