Tenista Roberto Cid se prepara para el Roland Garros en Francia

SANTO DOMINGO.- Tras cinco meses sin jugar un partido oficial, semanas de aislamiento en casa, una cuarentena en Italia y mu­cha incertidumbre, la nue­va primera raqueta nacio­nal, Roberto Cid, afina los cañones para Roland Ga­rros, el último Grand Slam de una accidentada tempo­rada de tenis.

El dominicano se en­cuentra en Italia, donde ori­ginalmente tenía entre sus planes jugar esta semana el Challenger de Todi, pe­ro por las restricciones de ese país para quienes llegan desde fuera de la Unión Eu­ropea, el criollo ha tenido que aislarse nuevamente.

“Yo iba a jugar primero en Orlando, pero se suspen­dieron todos los torneos challengers de agosto y sep­tiembre en Estados Unidos, entonces decidí venir a Eu­ropa. Me hice la prueba un día antes de salir y el resul­tado fue negativo, pero en Italia exigen que cuando se llega de un país no europeo se haga dos semanas de cuarentena”, indicó el tri­ple medallista en los Juegos Centroamericanos y del Ca­ribe Barranquilla 2018.

Pero la espera llegó a su fin porque el líder de los quisqueyanos en el ranking ATP, colocado en el puesto 221 del mundo, podrá vol­ver a las canchas este lunes en el Challenger de Trieste siempre que arroje negativo nuevamente en una prue­ba PCR que se realizaría es­te sábado.

Tanto Todi, como Tries­te y Cordenons, torneo que jugaría el 31 de agosto, son eventos sobre tierra roja, por lo que servirán de prepara­ción para el Roland Garros, que por los efectos del co­vid-19 en Francia se jugará a finales de septiembre y no en junio como ha sido cos­tumbre.

“Jugar Roland Garros sig­nificaría mucho para mí, ya que es uno de los Grand Slams que no he jugado an­teriormente. Este año empe­cé muy bien en arcilla en la Copa Davis, y estaría muy emocionado de competir en París por primera vez en mi carrera”, explicó.

Pero la incertidumbre no ha abandonado al tenis. Pe­se a que ya el tour femeni­no se reinició y se hacen los aprestos para el Masters de Cincinnati (en Nueva York) y el US Open, otros tor­neos como el mismo Abier­to Francés corren el riesgo de no celebrarse en condi­ciones normales, pues la fa­se de clasificación podría re­cortarse, lo que perjudicaría al tenista criollo.

Gracias a su ranking, Cid también hubiese jugado sin problemas este año las eta­pas de clasificación en Wim­bledon y el Abierto de los Estados Unidos, pero el pri­mero fue cancelado y el segundo eliminó la denomina­da qualy.

“No pude jugar el US Open o Wimbledon, pero este tiempo en casa me ha servido para estar saludable y en forma, y me emociona que pronto empezamos la competencia. Me he prepa­rado muy bien para aprove­char al máximo lo que que­da de la temporada y poder jugar en esos Grand Slams en 2021”, consideró el tenis­ta de 26 años.

Básicamente en lo que resta del año solo habrá te­nis profesional en Europa, lo que obliga a jugadores co­mo Cid a permanecer lejos de casa por más tiempo de lo habitual.

“Los planes del resto del año son aprovechar al 100% los torneos que se puedan hacer durante esta situación y estar lo más preparado po­sible. Todavía hay mucha incertidumbre en cuanto a restricciones de viajes por lo cual es difícil saber qué tor­neos jugaré en tres o cuatro semanas”, dijo el nativo de Santo Domingo.

El último partido oficial de la primera raqueta nacio­nal fue el 7 de marzo de este año, precisamente vistiendo los colores patrios al defen­der al país en la Copa Davis frente a Bolivia.

