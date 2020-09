Tenista Roberto Cid avanza al cuadro principal del Open du Pays de Francia

PARIS.- La principal raqueta del tenis dominicano, Roberto Cid Suberví, entró al cuadro principal del Open du Pays d’Aix en Francia, tras remontar y quedarse con los dos últimos sets del encuentro frente al francés Enzo Couacaud, en la ronda de clasificación.

Tras caer en la manga inicial 5-7, Cid pudo quedarse con la mejor parte del enfrentamiento al lograr un doble 6-4 en los dos sets finales para derrotar a Couacaud y avanzar en el challenger celebrado en superficie de arcilla.

El dominicano posicionado 218 dentro del ranking ATP, se medirá en primera ronda al local Hugo Gastón, ubicado número 231 dentro del circuito masculino, quien también avanzó desde la ronda de clasificación.

Esta es la tercera semana de acción en torneos oficiales para el triple medallista de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018, luego de unos cinco meses de inactividad oficial.

“Me he sentido muy bien a medida que voy agarrando más partidos, me he sentido cada vez mejor. Esa es la meta que tenemos de ir mejorando partido a partido y mientras más partidos pueda jugar mejor”, indicó el quisqueyano sobre su condición física y de juego.

La participación de Cid en distintos torneos europeos, celebrados en superficie de polvo de ladrillo, es con la finalidad de llegar con buen ritmo y nivel de juego al Abierto de Francia, a efectuarse del 21 de septiembre al 11 de octubre de este año en París, Francia.

of-am