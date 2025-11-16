TAILANDIA: Reina dominicana deslumbra en entrevista de Miss Universo

Jennifer Ventura

TAILANDIA.- Durante su entrevista preliminar en Miss Universo, la dominicana Jennifer Ventura utilizó un traje que ha generado elogios por su diseño híbrido, una propuesta que fusiona elementos tradicionales de Tailandia con símbolos identitarios de la República Dominicana, logrando una pieza única que resalta en estilo y significado cultural, creada por los diseñadores Cristopher Díaz y Cristian Hernández.

La fusión se aprecia en la estructura del diseño, que mezcla la delicadeza de los bordados y cortes inspirados en el tradicional Chut Thai con los colores y emblemas que definen a la República Dominicana. Esta armonía se refuerza con broches artesanales de cigua palmera y larimar, elaborados como homenaje a la esencia isleña, combinando el ave nacional con la piedra azul única del país.

Detalles dominicanos del diseño

⦁ Color rosa, inspirado en la Flor de Bayahibe, flor nacional de la República Dominicana.

⦁ Figura de la Cigua Palmera en el hombro izquierdo, símbolo del orgullo y la libertad del pueblo dominicano.

⦁ Toques dorados y ocres, que evocan la calidez, la luz y la estética de la naturaleza tropical del país.

⦁ Broches de cigua palmera y larimar, tallados artesanalmente, combinando el ave nacional con el larimar, tesoro mineral exclusivo de nuestras montañas.

Detalles tailandeses del diseño

⦁ Bordados dorados y detalles metálicos, característicos de la elegancia ceremonial de Tailandia.

⦁ Cortes estructurados en el cuello y los hombros, inspirados en el tradicional Chut Thai.

⦁ Textura tipo seda, un guiño a la reconocida seda tailandesa, apreciada por su brillo y suavidad.

Con esta pieza, la reina dominicana lleva al escenario de Miss Universo una representación emblemática que combina técnica, cultura y artesanía, proyectando al mundo “la historia, el arte y la identidad de nuestra tierra” en cada detalle.