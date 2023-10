Suspenden actividades Halloween en Ciudad Colonial tras desorden

Santo Domingo, 29 oct.- Organismos de seguridad anunciaron este domingo la suspensión de diversas actividades programadas con motivo de Halloween en Ciudad Colonial y adoptaron medidas para garantizar el orden en espacios públicos después de que la pasada noche se registraran desórdenes en la zona.

Una comisión de seguridad integrada por la Policía Nacional, Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Fuerzas Armadas, Politur, Intrant y Digesett, entre otras, activaron un protocolo preventivo en la zona, incluyendo el refuerzo de las acciones para garantizar el tránsito de vehículos.

El anuncio, mediante un comunicado de prensa, se produce después de los desórdenes registrados la pasada noche en esa zona de la capital, como consecuencia, supuestamente, del anuncio publicado en una red social de que se dejarían escondidos 200,000 pesos en la Ciudad Colonial para quien los encontrara.

«Voy a dejar 200,000 pesos en la Zona Colonial esta tarde, el que los encuentre son suyos. Espero le den buen uso. Tendremos cámaras escondidas grabando todo. Les aviso la hora», rezaba el mensaje, reforzado por un vídeo de Tik Tok de Santiago Matías, responsable de Alofoke, donde mostraba varios fajos de billetes mientras anunciaba sus intenciones.

Este domingo, Matías se desvinculaba, también en redes sociales, «de cualquier convocatoria desorden o acumulación de personas que se diera anoche en la zona colonial».

«La publicación de un tweet de nuestras redes en la mañana no se le dio seguimiento no hubo convocatoria no hubo fecha no hubo lugar no hubo hora precisamente para evitar desórdenes como eso en la vía pública. La convocatoria de anoche tenia semanas en Tik Tok», agregó.

POLICIA ADVIERTE

La nota de la Policía Nacional de este domingo señala que «la seguridad pública es una prioridad y que pondrán todos los oficiales que sean necesarios para garantizarla», advirtiendo, además, de «que bajo ninguna circunstancia se permitirá que personas se trasladen a la Zona para realizar desorden en espacios públicos».

De este modo, «quedaron suspendidas en el día de hoy todas las fiestas en espacios públicos en Ciudad Colonial» donde, «desde las 3:00 de la tarde de este domingo, las instituciones involucradas en el operativo de seguridad especial estarán coordinando los trabajos que garanticen que los residentes de la zona puedan disfrutar de esa área y circular sin interrupciones».

of-am