Superamos la tiranía solo para sumirnos en otra larga Era oscura: la partidocracia 

«Todos los hombres serían tiranos si pudieran». Daniel Defoe

Dicen que una leyenda urbana, para ser tal, debe ser contada una y otra vez entre la gente, o sea, ser popular. Dicho de otro modo: «Es una historia popular moderna que se transmite oralmente como si fuera cierta aunque no lo es. Es un relato perteneciente al folclore contemporáneo; se trata de un tipo de leyenda o creencia popular, a veces emparentable con un tipo de superstición, que, pese a contener elementos sobrenaturales o inverosímiles, es presentado como hechos reales sucedidos en la actualidad». No sabremos hasta qué punto la veracidad de la siguiente historia es, o no es…

Se abre el telón:

En el año 1915 Rafael Leónidas Trujillo Molina le solicitó al Dr. Ángel Morales, médico de prestigio y perteneciente a la alta sociedad de entonces, que le bautizara a su primera hija de nombre Flor de Oro. El médico declinó ser compadre de Trujillo Molina…

Ya entrada la década de los veinte, Trujillo era entonces un prometedor brigadier (hoy, general de brigada), que soñaba con codearse con la alta sociedad capitaleña. En un dramático evento, de esos que el destino nos impone, le impidieron ingresar al exclusivo Club Unión de Santo Domingo por el voto negativo de uno de los integrantes de la directiva. Cuando hizo la solicitud se le echó bola negra, es decir, se le negó el derecho de frecuentar los salones de ese club, porque no pertenecía a ese grupo social.

El destino aún no satisfecho preparó otro escenario: en la ciudad de La Vega, Trujillo pidió autorización para ir al baile del Club del Casino Central en 1929, al que también se le negó la entrada. Esto afectó la psique del tirano, hombre sensible y rencoroso, quien no olvidó aquellas afrentas imperdonables. En la mente de aquel psicópata que gobernó la República Dominicana desde 1930 hasta su ajusticiamiento el 30 de mayo de 1961, un desaire a su persona podría ser una condena de muerte.

El Club Unión fue desmantelado por órdenes de Trujillo ya embriagado con el poder absoluto. Posteriormente, en consecuencia a la ofensa, fue asesinado don Nino Gómez, presidente del Club. El hecho de sangre ocurrió en la calle Mercedes esquina Duarte, en la casa del ciudadano alemán John Abbes, abuelo del temido jefe del Servicio de Inteligencia Militar (SIM) desde 1958 hasta 1961.

El recuerdo de los presentes en aquella aciaga sesión en el Club nunca esgrimieron, después de 1961, que Trujillo fuera objetado por su origen social. Recordaron, en cambio, informaciones tal vez imprecisas pero insistentes, de acciones de abigeato y violaciones, cometidas en sus días de oficial subordinado.

En un heroico intento para liberar al país de aquel leviatán que iba en ascenso, tres hermanos de apellido Perozo, santiagueros de ascendencia venezolana, junto a otros decididos compueblanos, urdieron emboscarlo en 1932. Fracasó la trama, fueron perseguidos y ejecutados luego de enfrentamientos a tiros con miembros del ejército. Muchos otros miembros de esa familia santiaguera fueron asesinados a lo largo de toda la tiranía: https://acento.com.do/opinion/ siete-al-anochecer-14-8631974. html Trujillo sabría desde ese año que los Perozo eran sus enemigos en acción y estos querían su cabeza, literalmente.

La ciudad de Santiago de los Caballeros, así como todo el país, se doblegaría ante un déspota sanguinario durante tres décadas.

No entendieron a Séneca: «Tu poder radica en mi miedo; ya no tengo miedo, tú ya no tienes poder». A ello se le sumó la ignorancia y el servilismo. Algo similar a los alemanes con Hitler y los italianos con Mussolini, entre otros muchos ejemplos en la historia universal.

Como retaliación divina, esos mismos seguidores «incondicionales», cuando llega la derrota se vuelven contra sus líderes como nuevos enemigos. En «Orgullo y prejuicio», Jane Austen lo simplificó: «A poca gente quiero de verdad y de muy pocos tengo buen concepto. Cuanto más conozco el mundo, más me desagrada, y el tiempo confirma mi creencia en la inconsistencia del carácter humano y en lo poco que se puede uno fiar de las apariencias de bondad o inteligencia».

El monumento

Conjeturan algunos cibaeños que Trujillo llevaría como herida eterna aquellas humillaciones en el Club Unión de Santo Domingo y en el Casino Central de La Vega y legaría para la posteridad una mole alegórica a su falo, el Monumento de Santiago, justo en el corazón de la República; un símbolo de sí mismo como «Primer Macho Alfa» entre todos los machos inferiores:

