Supera conflictos y propone fiel historia libro sobre Acroarte y premios Casandra (OPINION)

EL AUTOR es periodista. Reside en Santo Domingo.

Tresdécadas de historia: Premios Soberano y Acroarte, editado por la Asociación de Cronistas de Arte de República Dominicana, con la labor del periodista Máximo Jiménez, es una publicación que, independientemente de la postura de cada cronista de arte del país respecto de Acroarte, constituye un hito editorial fundamental que merece tanto atención como respeto.

Resalta es la seriedad con que se describe el proceso de los premios y de la institución que los monta, dado que se limita a los hechos, a la relación de sus directivas sucesivas y que va ilustrando institucional e históricamente, quienes fueron sus fundadores y las sucesivas directivas que han desarrollado su trabajo. No excluye, y no podía éticamente haberlo hecho, a nadie.

La segunda razón estriba en la necesidad que existía en Acroarte de producir un documento para la historia, rescatando y sistematizando las premiaciones de cada año y que han servido para reconocer el talento más destacado del año sometido a evaluación.

Jiménez, un tipo con una personalidad fuerte y que tiene solo la mitad de la audiencia en su favor, hace un trabajo serio como editor:

El autor evita la tentación de deslizar su interpretación de los hechos en torno a Acroarte, apartándose del intríngulis del conflicto y los tribunales. Y entrega un narrativo idóneo sobre el Premio Soberano.

Se dedicó a compilar información iconográfica (videos y fotos), datos desconocidos, a organizar la lista de los talentos premiados en cada año y el resultado es que ha reconstruido para el conocimiento de los estudiosos, los cronistas y el público en general, este galardón, que, insistimos, puede ser objeto de crítica o interpretaciones (justas o no) pero que son un hecho que finalmente ha sido el gran homenaje al esfuerzo estético del arte y sus ejecutores.

El libro que acaba de ser puesto a disposición de la sociedad es un informe completo, no tendenciado e históricamente preciso y que está siendo enviado a todos los responsables, desde sus distintas directivas, de haber montado en su momento estos premios.

Máximo Jiménez es un periodista que no cae bien a todo el mundo, que tiene su forma de ser y expresarse sin aspirar a gustarle a todos, pero que al momento de enfrentar la tarea de gerenciar este aporte a la historia del arte popular dominicano y de la crónica artística en particular, ha echado mano a los instrumentos y recursos de investigación para producir un texto que todos los cronistas de arte y en particular, todas las dirigencias que han pasado por el gremio, estarán interesadas en conocer y conservar.

Tres décadas de historia: Premios Soberano y Acroarte pone en perspectiva de la historia el que ha sido hasta el presente, el principal (y casi exclusivo) galardón nacional del arte popular y clásico.

Por el pódium de los Premios de Acroarte ha pasado todo lo mejor del arte y los artistas. A pesar y junto a todos los incidentes y conflictos, ese tema merecería un libro de peso con apego a criterios profesionales de edición.

Una publicación de este nivel editorial y este costo, no podría haberse hecho sin el auspicio de Banco Popular Dominicano, Alcaldía del Distrito Nacional, La Sirena y Tribunal Constitucional.

JPM