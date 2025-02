Stop Trump: frenos y contrapesos

La autora es investigadora y analista de políticas públicas. Reside en Santo Domingo

POR EMELYN HERASME

Estamos presenciando en el gran teatro de la política estadounidense que Donald Trump ha regresado para la segunda temporada de su reality show presidencial y el guion no decepciona.

Con su estilo de shock out Trump 2.0 ha llegado cargado de medidas que, según él, «harán a América grande otra vez». Pero, ¡sorpresa!, los tribunales constitucionales han decidido que no todo vale en el mundo de la política.

En el primer día, Trump intentó implementar una serie de políticas que parecen sacadas de un manual titulado “Cómo alienar a medio mundo en 10 días’’. Una nueva versión de su polémica prohibición migratoria, esta vez incluye a cualquier país que no tenga un Trump Tower en su capital.

Además, ha propuesto recortes a programas sociales, diciendo que «la gente debería ayudarse a sí misma, como yo lo hice con un pequeño préstamo de un millón de dólares».

Pero aquí es donde entra en juego el sistema de frenos y contrapesos, esa maravillosa invención de los Padres Fundadores que parece decir: «No tan rápido, Donnie». Los tribunales constitucionales, esos héroes anónimos con toga, han bloqueado varias de sus iniciativas, recordándole que, por mucho que insista, el poder presidencial no es ilimitado. Y no, tuitear en mayúsculas no cuenta como orden ejecutiva.

Uno de los momentos más icónicos de Trum 1.0, y que se repite como un copy and paste de esta temporada fue cuando Trump intentó desmantelar la Agencia de Protección Ambiental (EPA), argumentando que «el cambio climático es un invento chino». Los jueces, con una paciencia digna de un santo, le recordaron que las leyes ambientales existen por una razón, y que no se pueden ignorar solo porque a alguien no le gusten los árboles.

Comedia

Pero no todo es drama en Trump 2.0. También hay comedia. ¿Recuerdan su plan de quitarle la nacionalidad a quienes nazcan en Estados Unidos, una idea que parece sacada de un manual de cómo deshacer siglos de tradición jurídica en un solo mandato?

Bueno, un juez federal le ha recordado que, antes de intentar reescribir la Constitución con un decreto, tal vez debería consultar con el Congreso. Y no, otro tuit no cuenta como consulta.

En fin, Trump 2.0 nos recuerda que, en una democracia, incluso el presidente más carismático (o carismaticamente polarizante) tiene límites. Los frenos y contrapesos están ahí para evitar que el poder se concentre en una sola persona. Así que, mientras Trump sigue luchando contra lo que él llama «el establishment profundo», el resto del país y el mundo puede respirar tranquilo sabiendo que los tribunales están ahí para mantener el equilibrio.

En un tono más serio, la presidencia de Trump 2.0 nos deja una reflexión sobre la importancia de las instituciones democráticas y el Estado de derecho.

Sentimos que el populismo y las decisiones unilaterales parecen ganar terreno en el mundo, pero el sistema de frenos y contrapesos de Estados Unidos ha demostrado su capacidad para resistir los embates de un líder que busca concentrar poder.

Los tribunales, el Congreso y la prensa libre han actuado como contrapesos esenciales, recordándonos que la democracia no es un regalo, es una construcción frágil que requiere vigilancia constante.

Más allá de la polarización y el espectáculo, este momento nos invita a valorar la importancia de defender las normas y principios que sostienen la convivencia democrática.

Porque, no se trata solo de frenar a un líder, sino de preservar un sistema que garantice que nadie, sin importar su popularidad o poder, esté por encima de la ley. EE.UU. es capaz de autocorregirse y esta es una de sus mayores fortalezas. Y eso, en sí mismo, es algo digno de celebrar.

