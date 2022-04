Sportico: Yankees es la franquicia deportiva más valiosa de EE.UU.

NUEVA YORK.- Los New York Yankees, la franquicia depoprtiva más popular y exitosa de Estados Unidos, también es la más valiosa, con un coste estimado en más de siete mil millones de dólares, de acuerdo a la última valoración del portal Sportico.com.

Incluidos sus negocios relacionados, los Yankees tienen un valor global de $7,100 millones, más de dos mil millones por encima del segundo equipo de las Grandes Ligas en la lista, nada más y nada menos que los grandes rivales de los «Bombarderos del Bronx», los Boston Red Sox, que valen $5,070 millones.

New York, que no ha ganado la Serie Mundial desde el 2009, lidera la cosecha de títulos en Grandes Ligas con 27, muy por encima del segundo más ganador, los St. Louis Cardinals, que exhiben 11 coronas. Los Yankees poseen un 26% de propiedad en la cadena de televisión YES Network y una participación del 23% en el negocio de operaciones deportivas Legends.

De acuerdo a Sportico.com, New York es el conjunto deportivo más valioso del deporte profesional de todo el mundo. Entre los clubes estadounidenses, los Dallas Cowboys de la liga de fútbol americano (NFL) y los New York Knicks y Golden State Warriors del baloncesto (NBA) son los únicos otros que superan los $6,000 millones de valor.

Los Cowboys tienen un valor estimado de $6,900 millones, los Knicks de $6,100 millones y los Warriors de $6,000 millones. Los Angeles Lakers (NBA) y New England Patriots (NFL) aparecen en los puestos cinco y seis, con $5,600 y $5,350 millones, respectivamente.

Los Red Sox , segundos en las Grandes Ligas, ocupan el séptimo lugar en sentido general, mientras que Los Angeles Dodgers quedaron en octavo lugar (tercero en MLB) con un valor de $4,900 millones. Completaron la lista de los 10 clubes americanos más caros otras dos franquicias de la NFL, Los Angeles Rams ($4,700) y los New York Giants ($4,600).

El estudio de Sportico.com, una publicación especializada de Penske Media Corporation, estableció en $2,310 millones el valor promedio de todos los equipos de las Grandes Ligas, cuando se incluyen los negocios relacionados de las entidades, como propiedades en cadenas deportivas regionales y bienes raíces de los estadios y sus alrededores.

El valor promedio de los clubes de MLB está por debajo de los de la NFL ($3,500 millones) y NBA ($2,580), pero por encima de los de la NHL de hockey sobre hielo ($934 millones) y los de la MLS de balompié ($550 millones).