Soto Jiménez no ha callado con el tema de la soberanía

Hay que aclarar que el mayor Gral. Soto Jiménez ha sido de los militares que se han mantenido firmes y con posición digna con el tema de la soberanía nacional. No estamos hablando de un ciudadano militar cualquiera, sino de un militar preparado y culto. Sería mezquino no admitirlo.

Se podría tener diferencias literarias o históricas con el Gral. Soto Jiménez, es parte de la democracia y libertad académica, pero en lo que no se puede tener diferencias o ser injustos, es en decir que no se ha dedicado a defender la soberanía nacional en todas las épocas y en todos los medios del país.

Este patriota (desde los pies hasta la cabeza), cuando fue ministro, frenó el ingreso de guerrilleros haitianos al país, y no solo eso, sino que los dejó bajo arresto en la Secretaria de las FFAA (hoy Ministerio de Defensa). Que conste, que al Gral. Soto Jiménez solo le he visto y desde lejos, por lo que la defensa de su postura la hago por empatía entre nacionalistas, similitud de criterios y solidaridad.

Este distinguido comandante pone su vocación y profesión en servicio de la nación. Me voy más lejos, los altos mandos en tiempos de Balaguer, le recomendaron cancelarlo, esto por sus pensamientos democráticos avanzados, cosa que, Balaguer, no le puso caso. Además, Soto Jiménez, mientras dirigió las FFAA, de manera responsable, ética y con sentido de justicia, recomendó la cancelación de individuos que estaban vinculados al narcotráfico. Todo por escrito fue enviado al Poder Ejecutivo y no le dieron curso.

El Gral. Soto Jiménez es un académico de la Historia que ha estado escribiendo páginas gloriosas e imborrables en la historia dominicana, y valga la redundancia, la historia le ha dado la razón. Sobre Quirino, manifestó: «Lo oigo como ciudadano, pero el señor Quirino fue capturado en el gobierno de Leonel Fernández…».

El general Soto Jiménez, bajo fe de juramento ante un tribunal de justicia, describió cómo le llevó la cancelación de Quirino a Hipólito Mejía señalándole sus vínculos con actividades ilícitas y la imposibilidad de explicar su fortuna y fue Hipólito Mejía el que le ordenó a las Fuerzas Armadas que se apartaran de la investigación, que él iba a investigar, y lo que hizo posteriormente fue nombrarlo jefe de campaña de su reelección y hacerle una pista de la Fuerza Aérea Dominicana en las inmediaciones de la finca del narco en Elías Piña, previo decreto de expropiación de tierras particulares.

Deben existir más oficiales generales como Soto Jiménez y, no solo oficiales generales, sino oficiales de cualquier jerarquía que luchen por una mejor República Dominicana. No hay que ser general o coronel para defender este país, como así lo dijo el héroe nacional, capitán Peña Taveras (dio inicio a la Revolución de Abril).

El general Soto Jiménez, aunque no lo quiera, debe, por interés nacional, ser tomado en cuenta para dirigir instituciones que se encarguen de la defensa, seguridad y de la migración. La sociedad necesita garantías. La gente en estos tiempos cree más en la práctica, en los hechos y los hechos están ahí. Soto Jiménez es un hombre extraordinariamente capaz.

Recientemente, grupos de haitianos le mataron de manera brutal a su tío Juan José Soto —y dos personas más— en Puerto Plata. Les cercenaron las cabezas, generando mucho pesar. El ex secretario de las FFAA ha vivido en carne propia esta crisis migratoria que afecta a toda la sociedad. Estamos manejando un estrés crónico y múltiple por miedo a seguir siendo invadidos.

Me caracterizo por decir las cosas como son, y pocos han defendido este país como lo ha hecho Soto Jiménez. Además, ha incentivado la identidad nacional en sus escritos y en sus discursos. Se ha dedicado a buscar un verdadero cambio para la República Dominicana. Tenemos la profunda convicción, que muchos no han sido capaces de apreciar el valor de su ejemplo. No es fácil describir tantas virtudes en tan pocas líneas, pero que estas líneas, sirva para que surjan más militares como él.

El Gral. Soto Jiménez, sin importar represalias, se ha mantenido firme y a la altura de este gran desafío migratorio. Hay que reconocer, que dentro de todos los políticos, respecto al tema de la soberanía: puede haber iguales, pero ningún otro lo supera…

