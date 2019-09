Sonografía de un malagradecido desde el poder Vs. Danilo Medina

EL AUTOR es abogado y periodista. Reside en Santo Domingo.

El corazón es como un almacén de depósito de todos los males y bondades que el ser humano va creando a raíz de sus malas y buenas experiencias. Sin embargo el corazón del mal agradecido, suele tener en su inventario mentiras, perversidad, Veneno acumulado, olvido de bondades y ayudas, temores inciertos y en su modus vivendi usa siempre un silencio para esconder su cobardía de reconocer a todo el que una vez le ayudo…

Danilo Medina, ha cometido 5 errores que sepultarían su historia política en el cementerio del rechazo, siempre y cuando ordena a su súbdito a retirar su precandidatura.

El primero fue haber jurado al país que no se iba a reelegir en el año 2016, que la Reelección era comerse un tiburón podrido… y aun así modificó la Constitución en el 2015 en aquel momento en el que el Danilismo enlodo la figura y carrera política de aquel que lo hizo presidente en el 2012 y renuncio en el 2015, para mantener la Unidad del PLD: Leonel Fernández.

El segundo error fue en el 2018, cuando comenzaron los movimientos Reeleccionista manteniendo un silencio que sólo decía desde el 2018 que en marzo del 2019 hablaría y extendió su afán desmedido hasta el 22 de julio cuando abdico sin admitir que tenía intención de reelegirse situación que fue desmentida y confirmada por Reinaldo Pared que había dicho que ya el proyecto Reeleccionista estaba hecho en el Palacio y gracias al Secretario de Estado Americano Mike Pompeo y al pueblo Dominicano, no logro su propósito. Pero lo que nadie sabía era que entre David Collado y Danilo Medina había un pacto en el que si pasaba la reforma constitucional David sería el Vice-Presidente de Danilo Medina para debilitar al PRM y fortalecer al PLD ante la posible salida de Leonel Fernández, pues por eso David Collado nunca habló de aceptarle otra vez al PRM-PRSC, la alcaldía del Distrito Nacional, pero si mantuvo el mismo silencio de Danilo porque la obra macabra estaba montada con Grupos empresariales y por demás que esa Alcaldía de David Collado fue también una obra de arte hecha por Danilo Medina.

El tercero fue haber engañado a su sello Danilista cuando impuso a Gonzalo Castillo, frente a los demás competidores lo cual obligó a que Reinaldo Pared y Carlos Amarante, denunciarán y renunciaran de sus aspiraciones presidenciales por el abuso de los recursos del Estado y la deslealtad con la que Gonzalo Castillo y Danilo Medina jugaron contra la dignidad y el liderazgo de tales importantes Precandidatos.

El Danilismo cometió su cuarto y sórdido error cuando alegaron según Temístocles Montás que para la elección de Gonzalo Castillo, decidieron no publicar los datos por no afectar la imagen y mala popularidad de Leonel Fernández cuando tal encuesta por el contrario le daba una contundente victoria del 67%, posición que lo mantiene encima de Gonzalo Castillo. Si fuera verdad, con tantos deseos de aplastar a Leonel Fernández, de ensuciar su imagen, de humillar su liderazgo, de agredir su familia y su Proyecto presidencial, pues no lo harían como lo que inventaron con Quirino???

El quinto error, ha sido el de cancelar los miles de Dirigentes peledeista y de Partidos aliados como el Bloque Institucional Social y Demócrata BIS, que han decidido apoyar a Leonel Fernández, ya que es deplorable que usen el chantaje de imponer a un candidato inventado amenazando con cancelaciones de varios servidores y funcionarios públicos, lo cual refleja una gran debilidad del Danilismo de que para ganarle a Leonel hay que usar la nómina estatal para inducir con sujeción y esclavitud a los peledeistas que aunque lo obliguen y le simulen que votaran por Gonzalo Castillo no votarán por una persona que sin ser presidente y sin posibilidades ya esté cancelando y usando los recursos del pueblo, acompañado del traslado de los ministros y directores de las diferentes instituciones públicas a los 158 municipios del país…y viendo ante toda luz como hacen un absurdo abuso del poder y cometen violaciones legales ante los ojos de la pasividad de la misma Junta Central Electoral.

Por ello, cabe retratar dos escenarios que también se convierten en las razones que permitirán que Leonel Fernández gane las primarias del 06 de Octubre. Pues primeramente los Lenonelista saben que quien quiere destruir al PLD es el sector de Danilo, ya que en el 2011, según La encuesta Asisa Research, Leonel Fernández tenía un 74% de valoración y simpatía de los militantes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para ser el candidato presidencial de esa organización en el año 2012, frente a un 16.1 de Danilo Medina, un 7.9 de Margarita Cedeño, sin embargo nunca le impuso a su esposa Margarita Cedeño para derrotarlo desde el poder (como él lo quiere hacer con su Gonzalo) sino más bien que haciendo un ejercicio de lo que Danilo no tiene: de honestidad, dignidad y de unidad partidaria, sacrificó a Margarita quien era que tenía los número, por la unidad del PLD. Si Leonel hubiese querido reelegirse en el 2012, también lo hubiese hecho porque contaba con más de dos millones de firmas, donde se le solicitaba que se decida por la reelección para un tercer período gubernamental consecutivo, apoyado por unos 24 senadores y más de 60 diputados todos sin buscar los aliados y sin tener intención reeleccionista, pero el camino de su honestidad, la puerta de su lealtad al pueblo y a la constitución siempre fue una muestra del más gran ejercicio de un presidente sincero y Demócrata y desprendido del poder, cosa que el diccionario de Danilo no tiene ni en la última página.

En segundo lugar, Leonel Ganaría las primarias del 06 de octubre, si tomamos el ejemplo del 2000, cuando Leonel apoyo a Danilo en vez de a Jaime David, quien era su vicepresidente, sin embargo Hipólito ganó, pero intentándose reelegir en el 2004, usando los recurso del Estado, abusando de la nómina pública, intentando proponer la Ley de Lemas para imponer su Reelección y aun así Leonel le ganó al poder, a la arrogancia, al abuso de los recursos del Estado y a la Oposición porque siempre ha estado por encima del PLD…

Finalmente, si hacemos un ejercicio de honestidad y de desprendimiento por parte de Leonel, podemos deducir que si Danilo Medina volviese a jurar por ser presidente habría que buscarle un dios nuevo porque a los dos que le juro le quedo mal, si tendríamos que creerle otra vez tendríamos que cogerle sus orejas porque solo él cree en lo que él dice, si tendríamos que valorar a Gonzalo Castillo tenemos que ver el espejo de Trujillo que usando títeres y ensayos de experimentos humanos nos estancó y subyugo durante 31 años… por ello, querido y apreciable amigo y hermanito como siempre me decías, te agradezco todo lo que desde años has hecho conmigo, pero todavía puedes reflexionar y salir a tiempo antes de que la lámpara mágica se rompa…aun puedes escuchar al pueblo porque la peor consejera es la ira en momento en el que la razón carece de sentido.

