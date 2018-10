¿Son los datos los que deciden?

¨Dos grandes mentiras existen en la humanidad: El amor y las estadísticas¨.-William Shakespeare-

El pasado día 05 de octubre, fue publicada la más reciente encuesta de una de las firmas encuestadoras más importantes de las que operan en la República Dominicana, la cual arroja que el 71.4% de la población considera que la Constitución de la República no debe ser reformada para permitir que el Presidente Danilo Medina opte por un tercer mandato consecutivo. Y apenas un 24% (de los encuestados), sí cree que la Constitución debe modificarse para que el actual Presidente se pueda reelegir por segunda ocasión consecutiva

Esos datos arrojados por dicha encuesta, tienen frotándose las manos y con un rostro que denota un aura de felicidad a los seguidores del ex presidente Leonel Fernández, mientras que por el otro lado, los gobiernistas, los seguidores de la corriente del Presidente Danilo Medina, le restan importancia a la misma.

Pero, sea que esos datos les provoquen felicidad al grupo dentro del PLD que sigue y patrocina el retorno del ex Presidente, o la infelicidad a la facción que le adversa (los seguidores del Presidente), como decía Juan Domingo Perón, la única verdad es la realidad.

Y la realidad es que esos datos ni son vinculantes con los que verdaderamente deciden,e sdecir, los Congresistas en el escenario de la Asamblea Revisora fungiendo como Constituyentes, ni son relevantes al momento de tomar la decisión de reformar o no la Constitución actual, pues, al fin y cabo, si se empecina el partido en el gobierno a otro Proceso de Reforma, esa decisión no depende de los datos sino de la conveniencia del partido de gobierno, tanto de la facción que promueve una segunda reelección consecutiva del actual Presidente, como de la facción que patrocina la candidatura del ex presidente.

Es decir, una cosa es que lo que arrojan los datos en un momento dado, y otra es quién o quiénes son los que deciden si se reforma o no la Constitución.

Quiere decir, que a pesar de que los datos de dicha encuesta indican que al menos siete de cada diez personas encuestadas (70%), opinan que no debe modificarse o reformarse la actual Constitución para ir en busca de una segunda reelección, nos surgen algunas interrogantes que veremos a continuación.

Ciertamente, en esa medición (estándose de acuerdo o no), el 71.4% opinó que no se debe reformar la Constitución para otra reelección del Presidente Medina. Y la pregunta obligada es: ¿Es ese 71.4% que opina de esa manera (Su rechazo a cualquier modificación), el que decide si se inicia o no un Proceso de Reforma Constitucional?Y la respuesta simplemente es no.

Todos sabemos, tal como sucedió en el 2015, que esa decisión, ni siquiera depende de la oposición (que ya una y otra vez vio como varios de los legisladores suyos, supuestamente fueron comprados para aprobar el último Proceso de Reforma que se llevó a cabo en el 2015), y que más bien esa decisión probablemente la volverá a tener el Comité Político del PLD, como siempre lo ha hecho.

De manera que los datos, que aunque reflejan el pensar de una importante porción de esos encuestados en un momento dado dentro de la cuenta regresiva para el torneo electoral del 2020, ni son concluyentes, ni tienen una manera material identificable que le permita a ese sentir, el poder concretizarse en las decisiones que toman las élites políticas que controlan los procesos políticos en la República Dominicana.

Es decir, que ni la propia Constitución, que sirve como muro de contención para limitar el Poder, puede impedir que esa decisión (sobre la posibilidad de un nuevo Proceso de Reforma), terminen tomándola las dos facciones que cohabitan dentro del PLD, y que no solo tienen (como partido) una mayoría mecánica en el Congreso Nacional, sino los recursos suficientes para reeditar lo ocurrido en el 2015.

Es por ello y otras razones que nos preguntamos, que a pesar de los datos, los cuales podrían verdaderamente reflejar el sentir de la mayoría de los habilitados para votar en el 2020, ¿A través de quienes se puede hacer prevalecer esos datos que rechazan que se realice una nueva reforma constitucional? ¿De los legisladores actuales? Oh, ¿Y desde cuándo son estos verdaderamente representantes de ese 71.4%? ¿Desde ahora?

La realidad es simple. Los congresistas son escogidos por el voto directo y popular, es decir, por los electores, pero, pese al mandato constitucional que dispone que son representantes de las comunidades que los han elegidos, lo cierto es que, tan pronto les son entregados sus respectivos certificados como diputados o senadores, estos solo representan dos cosas: Los intereses de su partido y los suyos propios.

De manera que las encuestas, que a diferencia de los referendos aprobatorios que sí son vinculantes, pueden reflejar el sentir de la gran mayoría del pueblo dominicano, y a pesar de ello, las élites, solo harán suyo dicho sentir si políticamente le es conveniente, de lo contrario, la decisión será la que más le convenga al partido y al líder del que se trate.

De manera que nadie se frote las manos, al creer que la segunda reelección consecutiva con seguridad no va, solo porque los datos de algunas encuestas así lo sugieren, pues, si al final de cuenta el partido-gobierno a través de su comité político entiende que esa decisión es fundamental para conservar el gobierno, ellos tomarán, como siempre, la decisión que más les conviene.

