Softbol dominicano debuta con victoria Torneo Panamericano

Yan Carlos “El Pinto” González

MONTERÍA, Colombia. — La selección masculina de República Dominicana inició con paso firme su participación en el XIII Campeonato Panamericano de Softbol Masculino de Mayores, al imponerse con autoridad 9-0 sobre Guatemala, en un duelo celebrado este sábado en el estadio José Gabriel Amín Manzur, en Montería, Colombia.

El abridor Yan Carlos “El Pinto” González y Joni Javier Suriel se combinaron para ofrecer una actuación dominante desde la lomita, limitando a la ofensiva guatemalteca a un solo imparable durante cinco entradas completas. González, quien se llevó la victoria, lanzó tres entradas sin permitir libertades, colgando siete ponches y tolerando solo una base por bolas, antes de ceder al relevista Suriel.

La ofensiva dominicana se mostró explosiva desde el primer episodio, cuando fabricó dos carreras que encendieron el ataque. El conjunto nacional mantuvo el ritmo con anotaciones en las siguientes entradas: una en la segunda, dos en la tercera y cuatro en la cuarta, suficiente para decretar el nocaut ante el elenco guatemalteco.

Los dominicanos conectaron 14 imparables, mientras que los centroamericanos solo consiguieron uno en la figura de Gerardo Dacaret, ante los envíos de Suriel. El lanzador guatemalteco Gian Ferrari Véliz cargó con la derrota, tras permitir ocho hits y cinco carreras limpias en 2.1 episodios.

La ofensiva quisqueyana tuvo varios protagonistas destacados. Luis Hiciano conectó de 4-2 con un doble y dos anotadas; Jendry Torres también bateó de 4-2 con una impulsada. Juan Arias (3-2), Yoel De Mota (3-1) y Fernando Gómez (3-2) aportaron hits clave, con Arias y De Mota produciendo una carrera cada uno, y Gómez remolcando tres.

Con este triunfo, República Dominicana suma sus primeros tres puntos en el Grupo C, que también integran Estados Unidos y México, en un torneo que reúne a 13 selecciones de la región y que sirve como clasificatorio para eventos internacionales, incluidos los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, los Juegos Panamericanos Lima 2027 y la Copa Mundial de Softbol 2027.

El equipo quisqueyano volverá a la acción mañana enfrentándose a México, en su segundo desafío de la fase inicial, en el Grupo-C, donde también está el conjunto de los Estados Unidos.

En el Grupo A figuran Argentina, Cuba, Panamá, Aruba y Puerto Rico y el Grupo B están Colombia, Venezuela, Canadá y Perú

of-am