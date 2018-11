Sofia Lachapelle lanza programa “Las Caras del Autismo” por Zol 106.5 FM

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Con el objetivo de llevar información sobre el tema del espectro autista saldrá al aire el programa de radio “Las Caras del Autismo” con Sofia Lachapelle, este sábado 17 de noviembre, de 7:00 a 8:00 de la noche por la emisora Zol 106.5 FM, La Más Interactiva.

“Las Caras del Autismo” es un programa informativo y educativo donde expertos y familiares de personas con esa condición compartirán informaciones de interés, de manera clara, precisa y con un toque profesional, de modo que la gente se sienta identificada y en libertad de expresar sus inquietudes y la vez, compartir testimonios para aclarar dudas de la audiencia.

El referido espacio ofrecerá un contenido de información sobre servicios, terapias y recursos disponibles para mejorar la calidad de vida y la de las familias.

Este mismo formato radial inició en Miami el pasado sábado 3 de noviembre, de 10:30 a 11:00 de la mañana por Actualidad 1040 AM, todas las semanas, en Estados Unidos y ahora se suma la República Dominicana. Simultáneamente se transmitirá por las plataformas digitales de ZOL 106.5 FM y Sofia Lachapelle para que el público pueda en la inmediatez contar sus historias de éxitos y retos.

Sofia Lachapelle expresó que el proyecto surge como una extensión de su trabajo en la Fundación “Un Paso a la Vez”, cuya misión es atender ese universo de familias que por tanto tiempo ha estado abandonada y que tiene una gran necesidad de aprender a vivir en armonía con sus parientes autistas.

Agregó que el trabajo no solo abarca a la comunidad hispana de los Estados Unidos, se ha ido extendiendo a Latinoamérica, donde ya se han dado los primeros pasos en países como Honduras, Guatemala, El Salvador, República Dominicana, Puerto Rico, Panama, ciudades como New York, New Jersey y Boston.

Lachapelle es una destacada periodista Dominicana, con más de veinte años trabajando para dos de las principales cadenas de televisión hispana en los Estados Unidos. Telemundo Internacional y Univisión. Ganadora de dos premios Emmy de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión.