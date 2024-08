Sócrates McKinney anuncia RD Bridal Week en la Zona Colonial

Diseñadores que participarán en el evento

SANTO DOMINGO.- La Ciudad Colonial de Santo Domingo se prepara para recibir el evento más esperado en la industria nupcial: el RD Bridal Week 2024.

Este prestigioso evento, que se llevará a cabo del 6 al 8 de septiembre en el lujoso Hotel Kimpton Las Mercedes, promete ser una experiencia inolvidable para futuros contrayentes del todo el país y todos los entusiastas del mundo de las bodas.

El RD Bridal Week 2024, en esta Edición Fashion, marca una colaboración destacada entre el renombrado organizador y productor de eventos de moda, Sócrates McKinney y el majestuoso Hotel Kimpton Las Mercedes.

En las palabras de bienvenida de Marta Amengual, directora general del hotel, expresó: “Es un honor para nosotros recibir este evento de gran magnitud en nuestro hotel. Estamos seguros de que será el escenario ideal para las bodas futuras y ofrecerá a todos los asistentes una experiencia memorable”.

Sócrates McKinney, conocido como el “Gurú de la Moda Dominicana”, visiblemente emocionado dijo: “Regresar a la Ciudad Colonial de Santo Domingo con la moda me trae gratos recuerdos. Este RD Bridal Week será una edición inolvidable. Serán tres días llenos de glamour, experiencias, tendencias de moda nupcial y de decoración, en el marco perfecto que ofrece este hermoso hotel”.

Para este evento, consolidado como el más importante del Caribe, McKinney ha reunido a los más reconocidos diseñadores y casas de moda nupcial del país, quienes, unidos a los más reconocidos decoradores de bodas, presentarán las últimas tendencias de moda nupcial y decoración, las cuales serán presentadas en el “RD Bridal Showroom”, espacio de exhibición conceptualizado por la reconocida wedding planner internacional Mirta Sánchez, presidenta de ABERD.

Durante ese fin de semana, el Kimpton Las Mercedes se transformará en el epicentro de la moda nupcial.

La agenda incluye los desfiles de renombrados diseñadores como Giannina Azar, Gabriela Álvarez, José Jhan, Vladimil Jiménez, Leonardo Fifth Ave, La Novea, Masculino Formal, Manuel Febrille, Melkis Díaz, Rafael Rivero, Arcadio Díaz, Bride to Be, Michelle Reynoso, The White Dress, Isabel Reynoso y Laura García.

Además, se llevarán a cabo charlas especializadas como “Cásate con Estilo”, y “Si al Look Correcto” con Martín Valdez y Lil Cespedes, entre otras.

Como cierre, el domingo 8 de septiembre, el Salón José Martí, nombrado para el evento como sala de desfile Farah Cabrera (F) en homenaje a la ilustre diseñadora dominicana, será transformado por los organizadores de bodas para celebrar desde las 11:30 de la mañana el “Bridal Brunch”, donde los futuros contrayentes podrán invitar a sus cortejos, madrinas y amistades a festejar su futura unión en una experiencia inolvidable, que incluirá música, charlas, moda, decoración y la exquisita oferta gastronómica del Kimpton Las Mercedes, a cargo de su chef ejecutivo Cosimo Urso.

McKinney expresó su más profundo agradecimiento a los patrocinadores oficiales del Bridal Week 2024: Hotel Kimpton Las Mercedes, Banco Popular, Casa Brugal, Elizabeth Arden, Nelly Rent-a-Car, Kokie Cosmetics, Inventivas, MS Events by Mirta Sánchez, Light Group, DaunyStudio, Leo Suberví Musika, Yas Group, MF Concepts, Eventos del Cibao, Vargas Catering y Dulcinea. Su invaluable apoyo ha sido fundamental para hacer de este evento una realidad.

También, le extendió su gratitud a los media partners como: Revista A La Moda Novias y Revista Pandora, por su compromiso con la difusión de este evento. Un reconocimiento especial para los talentosos decoradores presentes en esta edición Marypily Event Studio, Richard Buret Wedding Event, La Vereda Wedding Planner, Ashley Alemany Wedding & Event Planner, Braulio Segura Wedding Planner, Grupo Ilusiones, Media Naranja Eventos, Nydia Alegría Wedding Planner, Elisa Abreu Weddings and Events, Eventos by Dreams, Naysi Pérez Wedding & Event Planner y We Plan, quienes con su creatividad han embellecido cada rincón de esta celebración.

