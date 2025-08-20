Sociedad Dominicana de Ortodoncia presenta directiva

Directiva de la Sociedad Dominicana de Ortodoncia

SANTO DOMINGO. La Sociedad Dominicana de Ortodoncia (SDO) presentó a su nueva directiva y ratificó su compromiso con el gremio.

El equipo directivo está conformado por profesionales representantes de diversas regiones del país y que comparten un firme compromiso con el fortalecimiento institucional, el desarrollo ético y científico.

Lo integran el Dr. Raúl Del Toro, presidente; el Dr. Richard Jiménez, vicepresidente; la Dra. Marie V. Morrobel, secretaria; el Dr. Henry Adames, tesorero y el Dr. Franklin Ortega, vocal.

Además, el Dr. Luciano Hernández, delegado del Distrito Nacional, y la Dra. Sarah Lora, por la provincia Santiago de los Caballeros.

RECONOCE EXCELENCIA DE GESTIONES PRECEDENTES

Durante su presentación, la nueva directiva reconoció el legado de excelencia de las gestiones anteriores, sobre el cual buscará la construcción de una etapa de mayor inclusión, participación y colaboración.

“Queremos una sociedad unida, de puertas abiertas, donde todos participen y crezcamos juntos profesionalmente”, expresó el nuevo presidente de la SDO

AGENDA DE TRABAJO

En la agenda de trabajo de la Sociedad destacan iniciativas orientadas a la formación continua, elevación de los grupos de estudio, e impulso de actividades científicas y gremiales en beneficio de la membresía.

Además, este mes implementará la campaña social “Un niño, un ortodoncista”, una acción que llevará atención a comunidades vulnerables y que planea extenderse a Santiago en 2026.

