Sociedad de Neumología alerta sobre infecciones respiratorias

SANTO DOMINGO. – La doctora Maribel Jorge, presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax, alertó sobre un incremento significativo de las infecciones respiratorias en el país.

Explicó que este proceso está asociado a la circulación simultánea de diversos agentes infecciosos.

En un comunicado, la entidad informó que en la actualidad se registra la presencia de influenza A y B, virus sincicial respiratorio, virus de la parainfluenza, así como bacterias atípicas y casos leves de COVID-19.

Asimismo, advirtió sobre la circulación de una cepa de influenza A (H3N2), la cual puede provocar cuadros más graves en adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

DOS O MÁS VIRUS EN UN MISMO PACIENTE

La doctora Jorge explicó que los neumólogos observan con preocupación la coinfección de dos o más virus respiratorios en un mismo paciente, así como la combinación de virus y bacterias atípicas.

Alertó que lo anterior genera síntomas más severos, de mayor duración y con mayor riesgo de complicaciones.

Indicó que esta situación afecta especialmente a niños, adultos mayores y personas con comorbilidades, como pacientes con cáncer, enfermedades crónicas, hipertensión arterial, diabetes, fumadores e inmunocomprometidos.

agl/of-am