Sobre el primer ideólogo del PRM

1 – “Quien calla, otorga”, entonces, para no hacerme cómplice de una distorsión de la verdad histórica en torno a quien fue el primer ideólogo de la creación del PRM, por ello, escribo estas cuartillas, para que cuando se redacten las razones y el origen de la creación de nuestro PRM, se haga basado en la verdad.

2 – Este preámbulo viene a colación, porque se ha difundido en el partido el concepto de que el fenecido Hugo Tolentino Dipp y Ramón Alburquerque fueron los primeros en lanzar la idea de fundar otro Partido que sustituyera a nuestro antiguo PRD, lo que es falso, pues el primero en concebir esa idea fue este servidor (Miguel Espaillat). Esta declaración está avalada por documentos. Aclaro, que tengo profunda admiración estima y respecto por estos dos líderes, especialmente por Tolentino Dipp, quien tiene en mi corazón el mismo lugar, que el que tiene Peña Gómez.

3 – Pues bien, en el diario digital Almomento.net y en otros medios, constan los artículos míos, en los que propuse a la dirigencia expulsada de PRD, la formación de otro Partido, argumentado que era algo que teníamos que hacer los millones de perredeistas que nos habíamos quedado sin Partido, porque ya no cabíamos en el PRD de Miguel Vargas y comparsa.

4 – Esas publicaciones comenzaron el 12 de junio de 2012, apenas 17 días después de las elecciones presidenciales y congresuales del 15 de mayo de 2012. Desafortunadamente, por el tiempo transcurrido (8 años), la mayoría de esos artículos ya no aparecen en las redes, porque han sido descolgados. No obstante hay algunos de ellos, que remiten al lector a los enlaces con que fueron publicados esos artículos, uno de ellos es el publicado con el título: – Hipólito Mejía y la convergencia – . https://almomento.net/ hipolito-mejia-y-la- convergencia/

5 – En ese artículo aparecen listados los enlaces que nos llevan a encontrar algunos

de los trabajos que publiqué proponiendo a los dilectos dirigentes expulsados del PRD, que formáramos otro Partido, porque no había formula alguna con la que pudiéramos quitarle a Miguel Vargas, nuestro querido otrora glorioso PRD.

6 – Los enlaces transcritos más abajo, son algunos de los que nos remiten a algunas de aquellas tantas publicaciones.

Formalizar la división del PRD, con la creación de un nuevo partido. https://www.almomento.net/ articulo/127600/Formalizar-la- division-del-PRD-con-la- creacion-de-un-nuevo-partido

Perredeista, no te aferres a siglas, ni a símbolos, ni a líderes morcillas https://www.almomento.net/ articulo/154070/Perredeista- no-te-aferres-a-siglas- simbolos-ni-lideres

Propuesta al PRD Moral y a Hatuey Decamps Jiménez https://www.almomento.net/ articulo/155123/Propuesta-al- PRD-Moral-y-a-Hatuey-Decamps- Jimenez

https://almomento.net/articulo/ 160236/OPINION-Hipolito-Mejia- deberia-liderar-la- Convergencia

7 – Para ilustrar a mis amables lectores sobre este tema, transcribo íntegramente mi articulo “Formalizar la división del PRD, con la creación de un nuevo partido”, publicado el 4 de enero de 2013. – De inmediato ese texto, cito -:

8 – Creo que he sido de los primeros en proponer la formación de un nuevo Partido con la división definitiva o temporal, de nuestro glorioso PARTIDO REVOLUCIONARIO DOMINICANO (PRD), sin que ello implique necesariamente, abandonar del todo su nombre, siglas y símbolos.

9 – Con esta idea de la formalización de un nuevo partido, y digo formalización, porque la división es irreversible, he propuesto el nombre de PARTIDO REVOLUCIONRIO DOMINICANO AUTENTICO (PRDA), y como símbolos, tener dos jachos, esta vez, el añadido, sostenido por una mujer; y el toro lo haríamos acompañar de una vaca, con lo que significaríamos, la integración plena de la mujer a este nuevo partido; y que no me vengan las feministas con el disparate de que estoy denigrando a la mujer al compararla con ese cuadrúpedo, sin considerar lo que ello significa en su contexto simbólico, al asociarlo con el toro, y con la estrategia que nos permitirá no abandonar del todo, las siglas y los símbolos, a los cuales los perredeistas, con tanto amor y misticismo nos aferramos.

10 – En artículos anteriores, repetidas veces he propuesto la formación de este nuevo partido, como única solución, si se quiere momentánea, a la problemática que nos ha planteado, la unión Vargas& Leonel, con el proyecto de imposibilitar que el PRD vuelva al poder, y en especial en el 2016.

11 – Tarde nos hemos dado cuenta, que la creación del TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL (TSE), que se nos habían vendido, como un fortalecedor de la democracia, era una idea de los estrategas del leonelismo, para tener el instrumento jurídico, que les permitiera junto a Vargas, llevar a cabo la neutralización total o parcial del PRD para que no sea opción de poder.

12 – Lo he dicho varias veces, con el blindaje que tiene el proyecto Vargas & Leonel, es imposible que podamos arrebatarle el PRD a Miguel Vargas, ni por medio a convenciones, pues amparado por el TRIBUNAL SUPERIOR ELCTORAL (TSE), una convención se hará, cuando Vargas y Leonel lo dispongan. Entonces ha de considerarse que la esperada convención que todos ansían, no se dará, así, por así, aunque lo establezcan los estatutos del Partido, y más, a sabiendas, de que en una convención, Miguel sería derrotado indefectiblemente. Ante esta situación que ellos saben de antemano, harán los chanchullos que ellos crean necesario, para llevar a cabo sus planes, siempre con el respaldo del llamado TRIBUNAL SUPERIOR ELCTOTAL, ya referido, que refrendará, todas las decisiones de Vargas y Leonel.

13 – Por tales razones, la contra estrategia, es ahora con tiempo, formar otro Partido, con el nombre, siglas y símbolos que ya he señalado.

Ahora bien, este nuevo partido, no es para que Hipólito Mejía lo coja como plataforma de un proyecto presidencial suyo, ni para sus hijos, puesto que, de ser así, estaríamos embarcados en un proyecto que nacería natimuerto y rumbo al total fracaso.

14 – En esta etapa, Mejía solo debe conducir el proceso que conduzca de manera democrática a la elección por las bases de las personas que han de dirigir este Partido y a los aspirantes a presidente y a vicepresidente, y a las curules congresionales y municipales.

15 – Este nuevo partido, sería el único en la historia dominicana, que de concretizarse, tendría en sus inicios casi dos millones de afiliados, que de llevar a la práctica los puntos señalados, y si comenzamos ahora, para que el tiempo, no se convierta en un problema mayor, tiene todas las de ganar, siempre y cuando, sepamos elegir los nuevos líderes que correspondan a este tiempo, y que temprano hagamos las alianzas necesarias con partidos, como Alianza País, el Frente Unido, y con sectores avanzados, que entiendan, que ellos por sí solos, no van a derrotar el Proyecto, Vargas & Leonel en el 2016, ni nunca.

16 – También propongo desde ya, no aceptar alianzas con personas y sectores, sindicados de corruptos, como todos los que sabemos se han enriquecido fabulosamente robándole al Estado.

17 – Las estrategias con fines perversos, como la que soporta el Proyecto 2016 Vargas & Fernández, se combaten también con estrategias buenas, pero con fines nobles. El egoísmo y la maldad, solo tienen cabida con individuos como Miguel Vargas y Leonel Fernández. Toca a los hombres que hemos comprendido la magnitud de la maldad, detenerlos, con el instrumento de lucha adecuado. En consecuencia, adelante, y a tiempo, con la formación del PARTIDO REVOLUCIONARIO DOMINICANO AUTENTICO, con las siglas, símbolos y principios que hemos señalado. Fin del articulo aludido.

18 – Como se recordará, el nuevo Partido se formó, en el que tuve una lucha ardua y significativa contra “algunos, que haciendo de troyanos”, se posicionaron dentro del Partido, queriendo hacer de este nuevo instrumento político del pueblo, un ente bisagra, del PLD danilista.

Posdata

A – Esta versión de los orígenes de la creación del PRM, se la he contado personalmente por tres veces a Ramón Alburquerque, pero él, olímpicamente, sigue ignorando mis confesiones, a tal punto, que en reuniones del Partido en las que yo he estado presente, y él viéndome, y ante una muchedumbre que sabe esta verdad, aun así, autoritariamente y con desprecio a mis revelaciones, él sigue proclamándose como el primer ideólogo de la creación del PRM. Él puede ser el primero en impulsar esta idea ante los organismos superiores del Partido, pero de hecho, la primera gestación de esta idea parte de mi persona. Los periódicos que publicaron los trabajos que dan fe de mis aseveraciones, harían bien, en hacer un reportaje en torno a este tema.

B– Como mi amigo Tony Raful, es el historiador por excelencia de nuestro Partido, a él le voy a entregar toda la documentación que sostienen mis declaraciones, para que un día, cuando se escriba sobre los orígenes y razones de la creación de nuestro PRM, se haga basado en la verdad, subrayando, que un dominicano de la diáspora de Nueva York, (Circunscripción # 1), fue el primer ideólogo de la creación de nuestro hoy victorioso PRM.

El que tenga oídos, que oiga…

