SNS refuerza protección en los centros de salud dominicanos

El movimiento forma parte de las acciones dirigidas a fortalecer la protección del personal sanitario, pacientes y visitantes.

SANTO DOMINGO. – El Servicio Nacional de Salud (SNS) informó que inició el proceso de reintegración de más de cien agentes de seguridad, militares y civiles, en distintos centros hospitalarios del país.

La institución explicó que algunos agentes no estaban prestando servicio de manera regular, por lo que, tras coordinaciones con los organismos correspondientes, fueron reincorporados conforme a los centros asignados.

AGENTES REINCORPORADOS

El director del SNS, Dr. Julio Landrón, informó que este jueves 60 agentes fueron colocados en el Hospital Salvador B. Gautier, más de 30 en el Robert Reid, y más de 60 en el Darío Contreras, para reforzar la vigilancia.

«Estamos fortaleciendo la seguridad de nuestros centros de salud con la reintegración de agentes que, acorde a sus designaciones, deben prestar servicio en estas instalaciones.

¨Esta medida forma parte de un plan que se implementa en toda la geografía nacional para garantizar entornos seguros para pacientes, familiares y personal sanitario”, expresó Landrón.

LLAMADO A LA CIUDADANÍA

El titular del SNS reiteró el llamado a la población a mantener el respeto dentro de los centros de salud y evitar cualquier tipo de agresión contra el personal médico y administrativo.

“Exhortamos a la ciudadanía a ser respetuosa y comprensiva con nuestros colaboradores. Cada prestador de servicios de salud trabaja con vocación para ofrecer atenciones de manera humanizada, digna y oportuna”, indicó.

“Nuestro compromiso es garantizar que cada persona que acuda a un centro de la Red Pública reciba un servicio seguro, eficiente y con el trato humano que merece”, concluyó.

agl/of-am