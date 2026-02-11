SNS prioriza hospitales dentro del Plan Reducción Mortalidad

SANTO DOMINGO. – El Servicio Nacional de Salud (SNS) informó que los hospitales priorizados dentro del Plan de Reducción de Mortalidad Neonatal lograron disminuir en un 42 % las muertes neonatales en el 2025, en comparación con el año 2021, post pandemia, que registró el mayor pico de mortalidad neonatal en los últimos diez años.

El director Materno Infantil y Adolescentes del SNS, doctor Martín Ortíz, destacó además que al comparar los años 2024 y 2025, se registra una reducción adicional de 16.8 %, según datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) y el Ministerio de Salud Pública.

Los diez hospitales priorizados dentro de esta estrategia son el Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina, Universitario Nuestra Señora de La Altagracia, Reynaldo Almánzar, Renée Klang de Guzmán, Jaime Mota, Alejandro Cabral, Morillo King, Juan Pablo Pina, Ricardo Limardo y La Altagracia, de Higüey, centros que concentran una alta proporción de nacimientos y atenciones neonatales en la Red Pública.

Estos resultados forman parte de las estrategias implementadas por el SNS para fortalecer la atención materno-infantil y garantizar servicios de salud oportunos y de calidad en la Red Pública.

El doctor Ortíz, destacó que estos avances son producto del fortalecimiento continuo de la red hospitalaria, la capacitación del personal sanitario y la implementación de protocolos actualizados en la atención neonatal.

“En el SNS trabajamos con el firme compromiso de proteger la vida desde el nacimiento. La reducción de la mortalidad neonatal refleja el esfuerzo conjunto de nuestros equipos médicos, la mejora en las unidades neonatales y la aplicación rigurosa de protocolos basados en evidencia científica”, expresó Ortíz.

of-am