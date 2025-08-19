SNS celebra Día del Médico

SANTO DOMINGO. – En ocasión del Día del Médico Dominicano el 18 de agosto, el Servicio Nacional de Salud (SNS) felicitó a los profesionales de la Red Pública y reconoció su entrega diaria en favor de la vida y la salud de la población.

El director del SNS, doctor Mario Lama, destacó que los médicos son un pilar esencial del sistema sanitario.

Destacó que la vocación y entrega de ellos son determinantes para garantizar una atención humanizada y servicios de calidad a quienes asisten a los hospitales y centros de Atención Primaria del país.

AVANCES EN EL SECTOR MÉDICO

En ese sentido, Lama resaltó los avances alcanzados en beneficio del personal médico, como la ampliación de plazas fijas que fortalecen la estabilidad laboral.

También la implementación de incrementos salariales y acceso a programas de capacitación, residencias médicas y entrenamientos nacionales e internacionales como contribución al desarrollo profesional.

El director del SNS destacó las mejoras en las condiciones de trabajo debido a hospitales remozados, equipados y dotados de insumos para una atención más oportuna y segura, junto a beneficios sociales que respaldan el bienestar del personal.

El doctor Lama felicitó a los médicos en su día y aseguró que la gestión del SNS mantiene su compromiso con el fortalecimiento de la Red Pública.

