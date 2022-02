Sistema Electrónico de Garantías Mobiliarias 

Hacer públicos los avisos que contienen los actos notariales y auténticos sobre constitución, modificación, cancelación y ejecución de las garantías mobiliarias, es ley, la No. 45-20 de Garantías Mobiliarias del 2020, que debe en este 2022 apoyarse con fuerza con un software de acceso remoto que gestione y haga público las garantías mobiliarias, informándoles a todos.

A esa la ley solo falta el reglamento; ya se envió éste a estudio, al Congreso y al Poder Ejecutivo a solicitud del Ministerio de Industria y Comercio y MiPymes.

Creo, la relación contractual que existirá entre la persona que administre el SEGMo software, con el Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes, se enmarcará dentro de un contrato de servicios y no en una resolución monopólica, por uso de concesión.

Tengo experiencia en Colombia, donde hace décadas se implementa este software y proceso dando resultados bellos, porque el narco, ya no invierte tanto en fincas, casas y torres, ahora es offshore en Bahamas, Gran Caimán y otras cercas, pues tener cash líquido es mejor que en prendas o en block y cemento que en el mejor de los casos para venderlo quemándose les toma 15 días.

Voy a tema: Se cobrará tasa de uso al usuario, en Ind y Comercio, no será gratis, no lo es en Costa Rica, pero si en Colombia, vía el internet con base en Oracle, pero para darte la evidencia escrita para llevarla al tribunal debes ir al ministerio, eso de copy y paste porque Ud. lo vio en web del ministerio, no vale, ni aquí, ni allá.

En Rep. Dominicana existen entidades que cuentan con sobrada capacidad probada para desarrollar, implementar y operar el software, pero si tuviera que indicar alguna, la primera que me llega es la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo (CCPSD) por su trayectoria, infraestructura física y tecnológica en cuanto al Registro Mercantil y las sinergias que se pueden generar con el software nuevo del SEGMo.

En todo caso, quien gane concurso licitación a desarrollo, manejo y mantenimiento del software debe tener suficiente solvencia, personal experimentado, no solo gente de I.T., sino economistas y abogados que cuenten con los recursos necesarios para una implementación satisfactoria y eficiente a la mayor brevedad posible.

Ito Bisonó, quien está haciendo una labor sin precedentes con poco presupuesto en Industria y Comercio, debe ser aplaudido por impulsar el cambio y transparentar a los ilusos que compran 2 y 3 veces de buena fe, inmuebles que se pensaba tenían un solo título y le aparece uno auténtico, con 3 hipotecas secundarias y notas al margen.

