Siria, hace cambiar

La pregunta que abre la perspectiva internacional del 2019 ¿Beneficia o empeora el conflicto sirio, la retirada de las tropas estadounidenses, anunciado por el presidente Donald Trump?.

Al reflexionar sobre este sangriento y costoso empantanamiento bélico que se ha producido en Siria, como rémora de la Primavera Árabe, con medio millón de muertos, más de un millón de heridos, y, 12 millones de desplazados, no puedo pasar por alto el simbolismo de ese país para el surgimiento del cristianismo.

Fue camino a Damasco, la capital Siria, que se produjo el acontecimiento que llevó a esa creencia a convertirse en la religión más influyente que haya conocido la humanidad, superando con creces la progenitora: el judaísmo. Ese parte aguas fue la conversión de Saulo de Tarso.

Llevaba la misión de eliminar el último reducto de una herejía que se había levantando inspirada en la supuesta resurrección del que él creía un impostor que había sido crucificado, junto a otros dos revoltosos, cuando fue eclipsado por un resplandor de luz que surgía del cielo, y empezó a escuchar aquella voz que le preguntó varias veces “Saulo, Saulo, ¿porqué me persigues?.

Cayó enceguecido en el suelo y duró tres días sin poder ver, hasta que fue tocado por Ananias, que en nombre del que él perseguía le retribuyó la visión, cuando ya Pablo habría llegado a la conclusión de que el mensaje que había legado el crucificado no era exclusivo para un pueblo, sino que había sido dado para todos los pueblos y se transformó en su principal reproductor.

Pero ese hecho, no guarda la mayor trascendencia ni para los Sirios, en el que el cristianismo apenas alcanza un 10%, (el 87% de los sirios son musulmanes) ni entre los cristianos que celebran ese acontecimiento, pero no lo tienen como algo sin lo cual hubiesen perecido como una de las tantas sectas que no trascendieron.

Estados Unidos se metió directamente en la guerra de Siria bajo cuatro motivos: 1-denuncias de uso abusivo de armas químicas por parte del régimen de Bachar Al Asad; 2-derrotar al Estado Islámico; 3-contener a Irán y contrarrestar la influencia de Rusia; 4-derrocar a Bachar Al Asad.

Cumplimiento: 1- el Estado Islámico ha recibido todos los golpes que un ejército regular puede infligir a un grupo terrorista; 2-Hay evidencias de empleo del denominado gas sarin en ataques a población civil; 3-Con Bachar AL Asad no se ha podido porque con él están Rusia e Irán, así como China; 4-Con dos mil soldados el objetivo de contener a Rusia e Irán es quimérico, de manera que si esa es la razón de mantener tropas da lo mismo que estén como que no.

La peor parte la llevan los grupos sirios apoyados por los Estados Unidos, que quedarían al desamparo y a la merced de un dictador.

Otro elemento es que esa decisión alimente todo el morbo que despierta la denominada Trama Rusa, que tiene a Donald Trump bajo una presión que no le ha dado descanso. Podrá alegarse que trata de favorecer a Rusia, dejándola como la potencia dominante en ese escenario.

La realidad es que Rusia sólo se queda como lo que era, su preponderancia no será nueva, y creo que en el espejo de la caída de Hosni Murabak, en Egipto, y, Muamar Gadafi, en Libia, sectores estadounidenses han comprendido que saliendo de malos conocidos no se sabe lo que viene.

