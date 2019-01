Siete reformas constitucionales post trujillismo

Aunque no vamos a establecer las fechas de las numerosas ocaciones en las que históricamente se reformó la Constitución dominicana hasta la muerte de Trujillo, sí vamos a referirnos a las informaciones de prensa que se han publicado anteriormente referentes a las reformas que por diversos motivos se le han aplicado a nuestra Constitución, supuestamente en 39 ocasiones, desde la proclamación original el 26 de Noviembre del 1844 en la ciudad de San Cristobal, prácticamente en medio de las batallas que se libraban en contra del imperio haitiano posteriores a la declaración de independencia el 27 de Febrero de ese mismo año.

Los reportes indican que la primera reforma constitucional fué en el 1854, y todos los que actualmente nos interesamos en la materia, sabemos que la última fue el pasado 13 de Junio del 2015. Aunque, según esos reportes, se dice que solamente en 15 ocaciones estas reformas han sido para buscar la reelección del gobernante de turno, nosotros sabemos, y podemos confirmar, que directa o indirectamente, hay gobernantes que han propiciado reformas para favorecer sus aspiraciones políticas presente y futuras.

Si desde el 1844 al 1961, o sea, en 117 años, hubo 32 reformas a la Constitución, esto quiere decir que los libros internacionales de récords deben de tomar en cuenta esta información para publicarla, pues no creemos que haya otro país en el que se haya reformado la Constitución en tantas ocaciones, con un promedio de reforma cada 3.7 años. Y si desde 1962 al 2015, lo que implica un período de 53 años, se ha reformado la Constitución en siete ocaciones, en cuatro de ellas permitiendo la reelección presidencial, con un promedio de reforma cada 7.6 años, entonces tenemos que revisarnos, y revisar por quienes votamos.

Posteriormente a la desaparición física de Rafael Leónidas Trujillo Molina, el 30 de Mayo del 1961, y el asilo de Joaquín Balaguer en la sede de la Nunciatura, el Consejo de Estado encabezado por Rafael F. Bonnelly, proclamó una nueva Constitución el 16 de Septiembre del 1962. Siete meses y 13 días después, bajo el gobierno de Juan Bosch, el 29 de Abril de 1963 se proclamó una nueva Constitución en la que se prohibía la reelección.

Tres años, 6 meses y 29 días después, bajo el gobierno de Joaquin Balaguer, el 28 de Noviembre del 1966 se proclamó una nueva Constitución que permitía la reelección presidencial, por lo que Balaguer pudo ser reelecto en el 1970 y 1974. Cuando Antonio Guzmán Fernández y Salvador Jorge Blanco ocuparon la presidencia de la república del 1978 al 1986, a pesar de que eran miembros de un partido que se oponía a la reelección, y de que Jacobo Majluta fue presidente del senado, no prohibieron la reelección mediante una reforma constitucional, por lo que le permitieron a Balaguer, quien volvió al poder en 1986, reelegirse en el 1990 y 1994.

No fue si nó hasta la reforma del 1994, como consecuencia del Pacto por la Democracia, cuando el 14 de Agosto de ese año se proclamo la nueva Constitución prohibiendo la reelección consecutiva, y recortando el período presidencial de Balaguer a dos años. Pero Hipolito Mejia, en su período presidencial del 2000 al 2004, propuso y logró una modificación a la Constitución, y el 25 de Julio del 2002 logró que su Congreso, aprobara la reforma constitucional permitiendo la reelección presidencial.

Bajo el gobierno de Leonel, el 26 de Enero, en el 2010, se proclamó una nueva Constitución basada en una revisión integral de la Constitución vigente, pero como en esa Constitución no se permitía la reelección presidencial, Leonel no optó por la reelección en el 2012. Danilo, modifico la Constitución en el 2015. No podemos seguir apoyando las modificaciones reeleccionistas. Nuestra Constitución debe de ser respetada .