Si no apoyas a Ucrania, eres traidor a los EE.UU (OPINION)

En mi artículo de la semana pasada prometí responder a quienes me califican de traidor a los Estados Unidos por mi oposición a la participación de la OTAN en la guerra en Ucrania. Como para mí, lo prometido es deuda, entonces, vayamos a un debate civilizado de las ideas. En estas consideraciones espero, que los insultos no sean la respuesta a mis planteamientos.

1 – Pues bien…, la semana pasada el congresista republicano por Florida, Matt Gaetz, en torno a la guerra en Ucrania declaró lo siguiente: «Hace un año perdimos una guerra contra pastores de cabras que agitaban rifles (refiriéndose a la retirada de EE. UU de Afganistán). Es una locura luchar contra una nación como Rusia, que tiene 6 mil ojivas nucleares. El peligroso consenso bipartidista (demócratas y republicanos), conduce a Washington rumbo a la guerra con Rusia.

2 – ¡El congresista Seth Moulton -continua Matt Gaetz – afirma imprudentemente que estamos en guerra con Rusia a través de un intermediario que es Ucrania! Si estamos en guerra, como dice el congresista Moulton, entonces ¿por qué no votamos sobre la autorización del uso de fuerza militar?», ¿o es que vamos a operar en Ucrania como lo hemos hecho en Yemen y por todo el mundo, haciendo guerras nunca declaradas? Muchos legisladores no querrán ninguna votación o debate al respecto, porque su verdadero objetivo es el cambio de régimen en Rusia, no la defensa de Ucrania.

3 – Se supone – prosigue el congresista Matt Gaetz – que los servicios clandestinos son profesionales sigilosos. Ahora parece que no pueden parar de jactarse ante los medios de comunicación de cómo EE.UU. ayudó a Ucrania a asesinar a los generales rusos y hundir el buque insignia de Rusia. Entonces, ¿Cómo exactamente se supone que debe terminar esta guerra? Es como si la Administración estuviera sondeando la línea roja nuclear de Putin». ¡Señores, me preocupan las armas nucleares, no los tanques dañados!

4 – También me preocupa – dice Matt Gaetz – la hipocresía y doble rasero en la política de mi país, donde los demócratas se dedican a la caza diaria de la supremacía blanca al tiempo que les parece bien dar cohetes a los verdaderos supremacistas blancos en Ucrania, a los cuales, el Congreso está dispuesto a enviar miles de millones de dólares que terminarán en los bolsillos de estos funcionarios corruptos, al igual de como sucedió en Afganistán. ¡Estamos entrando en guerra como sonámbulos y el pueblo estadounidense se queda en la oscuridad!

5 – El congresista Matt Gaetz finalizó su intervención sobre la guerra en Ucrania con las declaraciones siguientes: Señores, ahora cuestionar las acciones que toma el Gobierno de EE.UU. respecto a Ucrania, lo convierte a uno, automáticamente en «traidor».

Sobre otros traidores a los Estados Unidos de Norteamérica

6 – Como mis rabiosos detractores me han sindicado como traidor a los Estados Unidos por mis críticas plantando mi rechazo total a la participación de esta nación en la guerra en Ucrania, entonces, como yo no estoy solo en esta oposición, a seguidas presento a otros “traidores” de pura cepa norteamericanos. De paso digo, que solo voy a nombrar algunos, puesto que ahora mismo 70% de la población estadounidense está opuesta a la participación de su país en esta guerra. Solo la apoyan, un 30% de “cacos e’ macos”, que no entienden nada de geopolítica imperialista.

7 – Aunque resulte llover sobre mojado, repito los argumentos de figuras prominentes de los Estados Unidos, con los que se oponen a la participación de su país en esta guerra.

Henry Kissinger, del que nadie puede decir que es comunista ni traidor a los Estados Unidos de Norteamérica, contra esta guerra, argumenta lo siguiente:

“Putin es un estratega serio, sobre las premisas de la historia rusa.

Occidente debe entender, que para Rusia, Ucrania nunca puede ser solo un país extranjero”.

Una política sabia de Estados Unidos hacia Ucrania buscaría una manera de que las dos partes del país cooperen entre sí. Debemos buscar la reconciliación, no la dominación de una facción.

Ucrania no debería unirse a la OTAN, una posición que tomé hace siete años. Finaliza diciendo Henry Kissinger.

Según mis detractores, también son traidores a los Estados Unidos los siguientes intelectuales norteamericanos.

8 – Bill Bradley (Senador de los Estados Unidos por Nueva Jersey y candidato a la presidencia, compitiendo con el Vicepresidente Al Gore por la nominación como candidato del Partido Demócrata en las Elecciones del año 2000).

Sam Nunn (senador por Georgia (1972-1997) por el Partido Demócrata. Después de dejar el Congreso, Nunn cofundó la Iniciativa de Amenaza Nuclear (NTI), una organización caritativa que trabaja para prevenir ataques catastróficos con armas nucleares, biológicas y químicas, de la cual fue copresidente

William Joseph Burns (alias Bill Burns), (Diplomático y embajador de carrera. Subsecretario de Estado de Estados Unidos entre 2011 y 2014, se retiró ese año del Servicio Exterior y pasó a desempeñar el cargo de presidente del Fondo Carnegie para la Paz Internacional. Director de la CIA desde el 19 de marzo de 2021.

Niall Ferguson (historiador, escritor y profesor británico). Se especializó en historia económica y financiera y en la historia del colonialismo.

Robert Gates, se licenció en Historia Europea por la Universidad de Indiana en 1966 y se doctoró en Historia Rusa y Soviética por la Universidad de Georgetown en 1974. Director de la CIA, entre noviembre de 1991 y enero de 1993. Secretario de Defensa de los Estados Unidos en los gobiernos de George W. Bush (2006-2009) y Barack Obama (2009-2011).

Albert Arnold Gore Jr., alias Al Gore. político y ambientalista estadounidense. Fue el 45º vicepresidente de los Estados Unidos de 1993 a 2001 en la presidencia de Bill Clinton. Candidato presidencial del Partido Demócrata en la elección presidencial de 2000, perdió frente a George W. Bush hijo.

Noam Chomsky (filósofo, lingüista, escritor político, profesor universitario, psicólogo, antropólogo, activista por los derechos humanos, pedagogo, crítico de medios, escritor, publicista, informático teórico e historiador). y muchos más.

Coronel Richard Black: En una entrevista vaciada en 24 páginas, revela que Estados Unidos está llevando al mundo a una guerra nuclear

John J. Mearsheimer (diciembre de 1947) es profesor de ciencia política en la Universidad de Chicago, y un conocido teórico de relaciones internacionales. En cierto sentido, es considerado como miembro de la escuela neorrealista en relaciones internacionales.

Principalmente se lo conoce por su libro, pionero en el «realismo ofensivo» (en:offensive realism), The Tragedy of Great Power Politics, así como por coescribir y publicar un escrito que luego fue publicado en formato libro, El lobby israelí (The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy).1

Oliver Stone: Este brillante cineasta norteamericano, ganador de tres premios Oscar, se opone decididamente a que los Estados se involucren en la guerra en Ucrania.

David Oliver Sacks (nacido el 25 de mayo de 1972) es un empresario e inversor en empresas de tecnología de Internet. Es socio general de Craft Ventures, un fondo de capital de riesgo que cofundó a finales de 2017. Anteriormente, David Oliver Sacks fue el cofundador y líder de PayPal y fundador de CEO. Sus inversiones incluyen Facebook, Uber, SpaceX, Palantir Technologies, Airbnb y Houzz. Es coanfitrión del podcast All In.

9 – Como se desprende de los juicios de David Oliver Sacks, un hombre de solo 50 años de edad, quien es uno de los más grandes empresarios y cerebro de la comunicación por internet del mundo, él se opone a la guerra planificada a llevarse a cabo en Ucrania con fines de establecer un nuevo orden mundial imperialista. A David Oliver Sacks, al igual que a Henry Kissinger y demás opositores norteamericanos a esta guerra, jamás nadie podría acusarlos de comunistas, sin que dicha acusación caiga al vacío, tal como lo hacen conmigo un grupo de beligerantes, que sin conocimientos de geopolítica, opinan barbaridades de mi persona y de lo que escribo, al pie de mis artículos.

Conferencia del empresario norteamericano David Oliver Sacks

10 – El 31 de marzo pasado, David Oliver Sacks dio una conferencia en Washington titulada: “Up From Chaos”, dando su parecer sobre la guerra en Ucrania. Algunos de los criterios que Sacks externa en su conferencia sobre esta guerra fueron los siguientes:

El Departamento de Estado no pudo evitar la guerra. ¿Impedirá ahora la paz?

Nos enfrentamos a la situación más peligrosa en la política exterior estadounidense desde la crisis de los misiles cubanos. Los rusos han puesto su arsenal nuclear en alerta máxima y nos han advertido que nos mantengamos al margen de su invasión a Ucrania. Nuestros «expertos» en el gobierno y los medios de comunicación nos alimentan con un flujo de información que oscila entre el alarmismo y la arrogancia esperanzadora.

11 – Pero mientras que los expertos en salud se equivocaron mucho con el Covid, nuestro personal de política exterior se ha equivocado en todo durante más de dos décadas. Gastaron billones de dólares en Afganistán, Irak, Siria y Libia y solo empeoraron todas esas situaciones, desatando muertes y destrucciones asombrosas.

12 – Tal vez una voz de fuera de la circunvalación necesita recordar a nuestros expertos, especialmente a los del Departamento de Estado, que su trabajo es mantenernos fuera de la guerra, y una forma de hacerlo es a través de una diplomacia efectiva.

13 – Lo que es más raro y, por lo tanto, más vital, es señalar los fracasos de la diplomacia, que pueden conducir fácilmente a una guerra innecesaria. Y creo que nuestro Departamento de Estado fracasó en su misión diplomática en el período previo a la invasión a Ucrania. Pero nuestro objetivo debe ser ahora ayudar a lograr una cesación del fuego y una paz negociada en lugar de prolongar el conflicto.

14 – En todo caso, Blinken parece estar echando agua fría sobre el progreso de las conversaciones de paz, arremetiendo en una conferencia de prensa el martes que no ha visto «signos de seriedad real» de los rusos en la búsqueda de la paz.

¿Estamos negociando un acuerdo porque queremos empantanar a Putin en una larga insurgencia ucraniana que desangra a su régimen? No es una especulación salvaje concluir eso, como lo han hecho Niall Ferguson y otros.

15 – En primer lugar, creo que la guerra en Ucrania pudo evitarse. Hace años, varios académicos, aunque no favorecidos por nuestro establecimiento de política exterior, predijeron una futura crisis en Ucrania que destruiría el país. Si una guerra es predecible, ¿no debería también ser prevenible?

16 – Todos nuestros intentos de cambio de régimen en los últimos 20 años han fracasado espectacularmente, dejando catástrofes humanitarias y vacíos de poder a su paso. No hay razón para pensar que el cambio de régimen en Rusia será una excepción. Nuestros diplomáticos deben ser agentes de paz, no agentes de cambio de régimen.

17 – No puedo pensar en una mejor descripción de la intransigencia de nuestro Departamento de Estado antes de la guerra, y su desinterés en la paz ahora.

Hay dos formas de prevenir los conflictos: la fuerza y la diplomacia. Considere el águila americana representada en el Gran Sello de los Estados Unidos, que también está en nuestro billete de dólar. En una garra, el águila agarra 13 flechas, y en la otra agarra una rama de olivo. Esto refleja la comprensión de nuestra nación de cómo hacer y mantener la paz desde nuestra fundación: fuerza y diplomacia. Esta administración fracasó en ambos frentes.

18 – Donald Trump, quien no es santo de mi devoción”, y el expresidente Jimmy Carter, también se oponen a la participación de su país en esta guerra.

Deslices de los dos cuervos de la “Patria Grande”

19 – En este punto quiero subrayar lo siguiente: Como podemos ver, las personalidades que he presentado opuestos a que su país (Estados Unidos de América) siga involucrándose en la guerra que se libra en Ucrania, todos son personalidades del mundo intelectual y empresarial con grandes conocimientos sobre geopolítica, con la virtud de que son amantes insobornables de su país (los Estados Unidos de América). Siendo así, no tiene sentido, que estemos leyendo y creyendo las estupideces que escriben los dos patanes que he catalogado como los dos cuervos de la “Patria Grande”, que como informé en mi artículo de la semana pasada, uno es hijo de un coronel ultraderechista, “criminal de guerra”, porque participó como uno de los jefes de la operación limpieza en abril de 1965 orquestada por Imbert Barreras, para matar a mansalva a patriotas dominicanos que defendían su país del invasor.

20 – Lo paradójico de este caso es, que ese cuervo, olvidando el pasado criminal de su ancestro (que es como olvidar que vive en casa con techo de cristal), comete el desliz de acusar a Putin de “criminal de guerra, y carnicero”. Él ha defendido a su padre, con el manido argumento de que su progenitor solo cumplía con su deber de soldado de la patria, y que solo cumplía órdenes superiores. ¡Vea usted que deber, matar a personas del pueblo, a mansalva! Entonces, si aplicamos esa lógica, se cae, la imputación de “criminal de guerra y carnicero”, con que los referidos cuervos y su cuadra de reaccionarios han querido satanizar al presidente ruso. Mientras que Zelenski y los neonazis que están peleando en aquella guerra, son ángeles luchadores por la libertad, que no le hacen daño a su prójimo, ni siquiera con el pétalo de una rosa. En cambio, para el cuervo, su padre, Zelenski, y gente como Luis Posada Carriles, son monjes budistas, que están en un nivel espiritual, a un paso de ganar el cielo, mientras que Putin, ya está en el infierno. Los lectores tienen que tener mucho cuidado con lo que escriben estos dos cuervos. Ellos son venenosos. Sus escritos destilan odio. Es que ellos vienen de hogares disfuncionales; se criaron sin amor. Quien se cría sin amor, por lo regular, solo conoce la oscuridad odio. Alicinio Peña Rivera, Jhonny Abbes, Luis José de León Estévez, César Rodríguez Villeta, José Ángel Rodríguez Villeta, Cándido Torres, etc., saben de lo que hablo.

21 – Señores, en este maremágnum ucraniano, hasta los miembros de la prominente reaccionaria familia Castillo (tradicionalmente, trujillistas, balagueristas, leonelistas, proyanquis y anticomunistas), han aprobado las razones de Putin para invadir a Ucrania. ¡Esto de mucho decir! Al respecto, Vinicito Castillo, twitteó: “Occidente ve en un acuerdo de paz, Putin -Zelenski, una derrota. Por eso no habrá paz. Le enviarán muchas armas para prolongar una guerra en que Ucrania pone los muertos y la destrucción de sus ciudades. Para exhibir al mundo la crueldad de Putin y Rusia. ¡Tristísima realidad!

22 – Y el padre de Vinicito, el doctor Marino Vinicio Castillo (alias Vincho), en su programa “La Respuesta” del pasado domingo 15 de mayo, me ha sorprendido con su disertación, explicando cómo los Estados Unidos quieren hacer con Ucrania lo mismo que han hecho con Haití: desestabilizar aquella nación en lo económico, político y social, hacer colapsar su estructura militar, abolir su cultura y nacionalidad, para poder usarla como punta de lanza contra Rusia. Es el mismo libreto – explica Vincho – que han usado los globalistas como George Soros y los poderes reales del mundo, con Haití y nuestra República Dominicana para fusionar ambas naciones.

23 – Le recuerdo a mis lectores, que cuando se habla de los poderes fácticos mundiales se hace referencia al tenebroso complejo militar-industrial; al perverso complejo gasífero, petrolero y minero; al insaciable complejo bancario-inmobiliario, y al perverso complejo farmacéutico, que gana miles de millones de dólares, preparando medicamentos que no curan enfermedades, pudiendo hacerlo. También, entre los poderes fácticos considero las religiones y sus iglesias, y los medios de comunicación masivos, que últimamente, con la manipulación de los sentimientos y las emociones de las personas (la posverdad), se ha convertido en un poder verdaderamente diabólico.

A modo de conclusión

A – Después de leer el informe de la Rand Corporation de 2019, sobre los planes de la OTAN para destruir a Rusia tomando a Ucrania como punta de lanza, y ver la aplicación paso a paso en esa guerra del programa de los conspiradores contra Rusia, y además, teniendo en cuenta que en ningún momento se ha querido evitar el conflicto que nos ocupa, sino atizarlo, es fácil llegar a la conclusión, que ha Putin se le acorraló, para que invadiera a Ucrania, tal como estaba planificado en el aludido informe de la Rand Corporation.

B – Pero sucede, que a la luz de los hechos, a los planificadores de esta conjura contra Rusia, les han fallado las tácticas y estrategias, puesto que los resultados de esta guerra no están siendo los esperados. Europa y el imperio norteamericano han caído en su propia trampa. Rusia ha fortalecido su moneda; al contrario, el dólar, el euro y la libra de esterlina se han desvalorizado, y lo peor, toda esta situación ha generado inflación y desempleo a nivel mundial, la quiebra de miles de empresas occidentales, ha puesto en peligro la producción mundial de alimentos y la calidad de vida de los europeos y estadounidenses y del resto de los habitantes del globo terráqueo. Este desmadre global es debido a la carestía de gasolina y gas, cosa esta que ha generado un aumento brutal en el precio de estos dos carburantes en todos los países del planeta. Con toda esta debacle, el mundo ha cambiado para mal, y puesto en el riesgo de caer en una “Tercera Guerra”, ahora, termonuclear.

C – Entiendo perfectamente a aquellos que acusan de traidores a quienes somos opositores a que el gobierno actual de Estados Unidos intervenga en la guerra que se está librando en Ucrania. Esta acusación la hacen, quienes no tienen formación en geopolítica. No es fácil entender la tanta malignidad que es inherente en los que pretenden dominar el mundo para su propio beneficio.

D – Con los conocimientos actuales que los hombres de ciencia tienen de la psiquis humana, pueden, como al efecto lo hacen, manipular los sentimientos y emociones de todo un pueblo; por ello, los medios de comunicación masivos pueden influir en las masas, para arriarlas como ovejas. De aquí surge el concepto siguiente: “en política hay cosas que se ven y cosas que no se ven, siendo en la mayoría de las veces, más importantes, las cosas que no se ven, que las que se ven, porque para ver las que no se ven, hay que tener unos conocimientos que la mayoría no tiene. Esta situación es aprovechada por los “vivos”, que gobiernan a occidente, que con los medios de comunicación, manipulan a las masas, tergiversando los hechos al acomodo de sus intereses.

E – En este contexto, como la mayoría mundial no está en capacidad para ver las cosas que no se ven, por ello, no puede comprender que la guerra que se está librando en Ucrania no es una guerra entre Ucrania y Rusia, sino entre Rusia y la OTAN, usando a Ucrania como chivo expiatorio.

F – Pero además, aquello de estigmatizar como traidores a quienes nos oponemos a aquella guerra, deriva de la confusión que hay entre los conceptos políticos, gobierno y pueblo. El gobierno de los Estados Unidos es una cosa, el pueblo de los Estados Unidos es otra. Entonces, si critico o me opongo a las decisiones del gobierno de los Estados Unidos, no quiere decir que traicione al pueblo de los Estados Unidos, porque en la mayoría de las veces, los gobiernos no responden a los intereses del pueblo, sino, a los de la clase gobernante.

G – Como ejemplo de la premisa anterior, tenemos montones en nuestra República Dominicana. Si critico o me opongo a ciertas decisiones que en su momento llevaron a cabo los corruptos Danilo y Leonel, u otros, eso no quiere decir, que esté en contra de nuestra RD. Al contrario, es una manifestación a favor de mi país.

H – Como dije, en la mayoría de las veces, los gobernantes no responden a los intereses de la nación que gobiernan. En Estados Unidos hay presidentes y congresistas canallas como los hay en nuestra RD y en todas partes del mundo. En consecuencia, oponernos a las ejecutorias que consideramos malignas, no es ser traidor, sino al contrario, eso es ser fiel a la nación (al pueblo) que constituyen los Estados Unidos o la República Dominicana.

I – En este contexto, la guerra que se está librando en Ucrania, obedeciendo a una planificación de quienes integran la OTAN, y la dirigen tras la sombra, no tiene la aprobación ni del pueblo de los Estados Unidos ni de los pueblos de la Unión Europea. El mundo no quiere guerras, ni Rusia, ni Ucrania tampoco. Todos queremos la paz y la confraternidad mundial. Pero quienes han planificado y atizan esta guerra, son hombres satánicos. Apoyar los planes de estos demonios se hace por cobardía, ignorancia y lambonismo, o por las tres cosas; usted, escoja. Los cuervos de nuestra “Patria Grande”, lo hacen por las tres cosas.

J – Si a pesar de todo el anterior aclarando, se persiste en llamarles traidores a todos los que nos oponemos a la guerra en Ucrania y a sus objetivos trazados por quienes dirigen a la OTAN detrás del trono; si no hacemos nada para detener esta conflagración; si seguimos apoyando y confabulándonos con sus planificadores, y denostando a quienes nos oponemos a esa barbarie, entonces, que Dios nos agarre confesados, porque de seguir con semejante ignominia, será un hecho la “Tercera Guerra Mundial Termonuclear”, que destruirá a nuestro mundo.

L – Finalmente quiero resaltar, que si mis detractores persisten en tipificarme de traidor a los Estados Unidos por mis críticas y oposición al rol que los gobernantes de este país están asumiendo en esta guerra, entonces, por las mismas razones, Henry Kissinger, todos los congresista como Matt Gaetz, los empresarios como David Oliver Sacks, y el 70 % del pueblo estadounidense, también son traidores a los Estados Unidos. ¿Se entiende este planteamiento?

¡Quiera Dios que haya reflexión y rectificación, de lo contrario, estamos irremisiblemente perdidos!

El que tenga oídos, que oiga…

Anexo

Declaraciones del congresista Matt Gaetz

Informe de la Rand Corporation

