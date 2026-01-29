SFM: Mujer de 22 años ultima a balazos a una hermana de 13

Anelsy Ceballos y Ankelsy Valerio de Jesús

SAN FRANCISCO DE MACORIS.- Una mujer de 22 años mató a balazos a su hermana de 13 y hirió de gravedad a otro joven de 20 en el sector Duarte, de aquí.

La muerta es Anelsy Ceballos, el herido Enmanuel Núñez Batista y la agresora Ankelsy Valerio de Jesús, quien se dio a la fuga.

El médico legista certificó que la causa de la muerte fue un shock hemorrágico por herida de arma de fuego.

En la escena fueron colectados casquillos de 9 milímetros y tres armas blancas.

jt-am